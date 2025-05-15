Συνάντηση Φάμελλου - Χαρίτση σήμερα για κοινή δράση για τα Τέμπη

Συνάντηση με τον Αλέξη Χαρίτση θα έχει σήμερα, Πέμπτη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, για να εξετάσουν μια από κοινού την πρόταση για προανακριτική για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση θα γίνει μετά τις 2 το μεσημέρι στο γραφείο του Αλέξη Χαρίτση.

«Το ότι έχει ανοίξει δίαυλος για συζητήσεις με τον Αλέξη Χαρίτση και υπάρχει κοινή κοινοβουλευτική στάση είναι θετικό. Δεν θέλω να διεκδικήσω μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ την πεποίθηση της κοινής στάσης. Από την πλευρά μας υπάρχει συνέχεια και συνέπεια - το κάναμε και με την πρόταση για Πρόεδρο της Δημοκρατίας - και θα διεκδικήσουμε να υπάρξει συνέχεια και σε πολλά άλλα. Θα επιδιώξουμε να υπάρξει διάλογος και για την προανακριτική. Εμείς θα διεκδικήσουμε να αποκαλύψουμε την αλήθεια εξετάζοντας τον φάκελο και θα καταθέσουμε πρόταση», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σημειώνεται πως το ΠΑΣΟΚ πρόκειται να καταθέσει την πρότασή του για τη σύσταση προανακριτικής για τον πρώην υπουργό Μεταφορών, αύριο Παρασκευή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.