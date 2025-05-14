ΣΥΡΙΖΑ: Πάλι ψέματα κ. Φλωρίδη;

Στα όσα ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης για τις εταιρείες offshore απαντά με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.
«Ο κ. Φλωρίδης, απαντώντας σήμερα στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για την αιφνιδιαστική νυχτερινή τροπολογία του, με την οποία αίρεται ο οριζόντιος περιορισμός για τη συμμετοχή συγγενικών προσώπων πολιτικών σε εταιρείες του εξωτερικού, λέει ότι δεν ισχύουν αυτά που είπε χθες. Ρωτάμε ευθέως κ. Φλωρίδη: Με την τροπολογία που φέρατε, επιτρέπεται πλέον η συμμετοχή συγγενικών προσώπων πολιτικών σε κάποιες εξωχώριες εταιρείες που μέχρι σήμερα απαγορευόταν ρητά και οριζόντια, ναι ή όχι;Ανοίγει έτσι ο δρόμος για τη δυνατότητα χρησιμοποίησης συγγενών πολιτικών ως μεσολαβητών, για τη συγκάλυψη περιουσιακών στοιχείων μέσω των αλυσίδων εταιρειών που μπορεί να κρύβουν τον τελικό δικαιούχο, ναι ή όχι;», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
