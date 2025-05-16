Κωδικός «απαξίωση ΠΑΣΟΚ» για το Μέγαρο Μαξίμου

Της Δώρας Αντωνίου

Για τέταρτη συνεχόμενη μέρα χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έκανε μια αναδρομή και σύγκριση στο ΠΑΣΟΚ του σήμερα, στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη συγκεκριμένα, και στο ΠΑΣΟΚ της μνημονιακής περιόδου: «Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη ακολούθησε μία λογική εντελώς αντίθετη με αυτή που το είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια της πάνω και της κάτω πλατείας. Διολίσθησε σε μία λογική και σε μία ρητορική, που νομίζω ότι αδικεί την στάση που είχε τα προηγούμενα χρόνια, όταν μαζί με τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με τις πολλές διαφορές που έχουμε ως κόμματα και ως χώροι, κράτησαν τη χώρα στην Ευρώπη». Ανάλογες τοποθετήσεις έκανε καθημερινά, από την Δευτέρα.

Οι αναφορές αυτές κάθε άλλο παρά τυχαίες είναι. Εντάσσονται σε συγκεκριμένη στρατηγική της κυβέρνησης, η οποία επιδιώκει να περάσει στους ψηφοφόρους το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ τοποθετείται, πλέον, στην ομάδα των λεγόμενων αντισυστημικών κομμάτων διαμαρτυρίας. Και όχι στους ψηφοφόρους γενικά και αόριστα, αλλά πρωτίστως στους ψηφοφόρους του κεντρώου χώρου. Είναι αυτή η δεξαμενή ψηφοφόρων που έδωσε στη Ν.Δ. το 41% στις εκλογές του 2023. Τότε που το κυβερνών κόμμα έθεσε το δίλημμα της σταθερότητας ή μιας περιπέτειας με διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, απευθύνεται στο κεντρώο ακροατήριο με «περγαμηνές» τη στάση που τήρησε την περίοδο της οικονομικής κρίσης, η οποία δεν διαφέρει και πολύ από εκείνη της Ν.Δ..

Έτσι, αυτό που τώρα επιδιώκουν με το νέο αφήγημα που υιοθετούν στην κυβέρνηση, είναι να περάσουν το μήνυμα ότι υπάρχει σαφής διαχωριστική ανάμεσα σε ένα «καλό και υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ» της μνημονιακής περιόδου και ένα «επιπόλαιο και λαϊκιστικό ΠΑΣΟΚ της περιόδου Ανδρουλάκη». Φιλοδοξούν με αυτό το αφήγημα να καταστήσουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης απωθητικό για τους κεντρώους ψηφοφόρους, προκειμένου να τους προσελκύσουν ξανά στη Ν.Δ..

Στην τελευταία δημοσκόπηση της PULSE για τον ΣΚΑΪ, το 55% όσων δήλωσαν ότι προτίθενται να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, εμφανίστηκαν να θεωρούν θετικό μέτρο τη στήριξη των ενοικιαστών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Αντίστοιχα, το 63% των δυνητικών ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι θεωρεί θετικό το μέτρο για στήριξη των συνταξιούχων.

Στην κυβέρνηση επιθυμούν αυτός ο θετικός αντίκτυπος που καταγράφεται στους δυνητικούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ να μετατραπεί σε μετακίνησή τους στη Ν.Δ.. Και για να το πετύχουν αυτό προβάλλουν το αφήγημα μιας ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, που με τα χαρακτηριστικά που της προσδίδουν δεν μπορεί να απευθύνεται στους κεντρώους ψηφοφόρους.

Πέρα από την επιδίωξη να ενισχύσουν την επιρροή τους στη δεξαμενή του κέντρου, ο σχεδιασμός του Μεγάρου Μαξίμου έχει και μία ακόμη παράμετρο: η υποχώρηση της υπόθεσης των Τεμπών από την επικαιρότητα, την οποία επίσης συνειδητά η κυβέρνηση επιδιώκει, αναμένεται ότι θα επηρεάσει τα ποσοστά της Πλεύσης Ελευθερίας, που με όχημα τα Τέμπη βρέθηκε στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Πρόκειται για έναν πολύ ξεκάθαρο και διακριτό αντίπαλο, με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από τη Ν.Δ., που διευκολύνει τις σαφείς διαχωριστικές γραμμές.

Με την επιχειρηματολογία που διαμορφώνουν κατά του ΠΑΣΟΚ, στο Μέγαρο Μαξίμου «στρώνουν το χαλί» για να συνεχίσουν με ένα τέτοιο αφήγημα απαξίωσής του ως λαϊκίστικο και στα όρια του αντισυστημικού, στην περίπτωση που βρεθεί ξανά στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά.

