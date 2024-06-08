Κουτσούμπας: Ο Τεντόγλου μας κάνει δυνατούς, μας δίνει ελπίδα

Τα συγχαρητήρια του στον Μίλτο Τεντόγλου για το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Ρώμης, ευχόμενος παράλληλα «καλή δύναμη μέχρι το Παρίσι για μια μεγάλη νίκη!», έδωσε με δήλωσή του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Συγκεκριμένα ο κ. Κουτσούμπας δήλωσε:

«Όταν βλέπεις αυτό το παιδί να αγωνίζεται και να νικά, να πετυχαίνει απίστευτα πράγματα τότε σου ‘ρχεται στο μυαλό αυτό που είπε ο προπονητής του, Γιώργος Πομάσκι, απευθυνόμενος στη νεολαία, ότι αν είσαι αληθινός, αν αγωνίζεσαι μυαλωμένα με πίστη, στοχεύοντας σωστά, τότε κανένας αντίπαλος δεν είναι ανίκητος.

Αυτό μας δίνει ο Μίλτος. Μας κάνει δυνατούς, μας δίνει ελπίδα και αισιοδοξία να συνεχίσουμε να παλεύουμε, να αγωνιζόμαστε και να νικάμε. Πολλά συγχαρητήρια, καλή δύναμη μέχρι το Παρίσι για μια μεγάλη νίκη!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

