Κασσελάκης: Ο Μίλτος για άλλη μια φορά στην κορυφή - Πρωταθλητής-πρότυπο

Συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου για το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης, το τρίτο συνεχόμενο στη συγκεκριμένη διοργάνωση, έδωσε με ανάρτησή του στο «X» (πρώην twitter) ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης.

«Ο Μίλτος για άλλη μια φορά στην κορυφή. Είμαστε περήφανοι όχι μόνο για τις επιδόσεις του, αλλά γιατί ταυτόχρονα «πετάει» και μένει προσγειωμένος ως άνθρωπος. Πρωταθλητής-πρότυπο! Συγχαρητήρια!» ανέφερε στην ανάρτησή του ο Στ. Κασελλάκης.

