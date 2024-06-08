Μητσοτάκης: Ο Τεντόγλου μας έκανε υπερήφανους για ακόμα μία φορά

Θερμά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου για το τρίτο σερί χρυσό του σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα έδωσε με ανάρτησή του στο «X» (πρώην twitter) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο απίστευτος Μίλτος Τεντόγλου είναι ξανά Πρωταθλητής Ευρώπης!Με μια φοβερή εμφάνιση κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης και μας έκανε υπερήφανους για ακόμα μία φορά! Θερμά συγχαρητήρια» έγραψε ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.

Ο απίστευτος Μίλτος Τεντόγλου είναι ξανά Πρωταθλητής Ευρώπης! Με μια φοβερή εμφάνιση κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης και μας έκανε υπερήφανους για ακόμα μία φορά!



Θερμά συγχαρητήρια 🇬🇷 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 8, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.