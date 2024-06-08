Λογαριασμός
Μητσοτάκης: Ο Μίλτος Τεντόγλου μας έκανε υπερήφανους για ακόμα μία φορά

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη για τον Μίλτο Τεντόγλου

Μητσοτάκης: Ο Τεντόγλου μας έκανε υπερήφανους για ακόμα μία φορά

Θερμά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου για το τρίτο σερί χρυσό του σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα έδωσε με ανάρτησή του στο «X» (πρώην twitter) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο απίστευτος Μίλτος Τεντόγλου είναι ξανά Πρωταθλητής Ευρώπης!Με μια φοβερή εμφάνιση κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης και μας έκανε υπερήφανους για ακόμα μία φορά! Θερμά συγχαρητήρια» έγραψε ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.

