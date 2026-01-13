Χρήσιμη και απαραίτητη χαρακτήρισε τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1.

Ανέφερε πως έγιναν σημαντικές βελτιώσεις πάνω στα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, πάντα στα πλαίσιο που αντέχει η ελληνική οικονομία και επιτρέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συγκεκριμένα, εξήγησε πως έγιναν παρέμβασεςις και βελτιώσεις που αφορούν:

Την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης.

Ορισμένες κατηγορίες παραγωγών που εντάσσονται στο μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Ενισχύσεις de minimis στους παραγωγούς μηδικής που έχουν πληγεί από την κρίση της ευλογιάς στην κτηνοτροφία.

«Η κυβέρνηση φέρει μερίδιο ευθύνης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί την αδιαλαξία που επιδεκνύει μερίδα των αγροτών, την ώρα που ικανοποιούμε αιτήματα και καλούμε σε διάλογο. Αυτό που συνέβη ήταν παγκόσμια πρωτοτυπία. Να μας ζητάνε διάλογο, η κυβέρνηση να λέει ναι στο διάλογο και μετά οι αγρότες να αρνούνται τη συνάντηση», είπε μεταξύ άλλων ο Κωστής Χατζηδάκης και συμπλήρωσε:

«Ευτυχώς που έγινε το αυτονόητο και πραγματοποιήθηκε σήμερα ο διάλογος με εκπροσώπους από 12-14 μπλόκα και διάφορες οργανώσεις. Ο διάλογος με τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας βοηθά στο να γίνουν παρατηρήσεις και βελτιώσεις. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν με τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά και χρειάζονται κι άλλες βελτιώσεις, αλλά και τους αγρότες της κεντρικής Μακεδονίας για ιδιοκτησιακά θέματα. Σε αυτή τη συνάντηση που θα γίνει την Τετάρτη, 11:30 π.μ., θα μετάσχω εγώ και ο Κώστας Τσιάρας».

Αναλυτικά είπε: «Για μεγάλο χρονικό διάστημα ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές είχαν κόψει την Ελλάδα σε πολλά κομμάτια με τα μπλόκα και την ίδια στιγμή αρνούντο να συζητήσουν τα αιτήματά τους με τον Πρωθυπουργό που τους είχε καλέσει. Όταν εν πάση περιπτώσει αποφάσισαν να κάνουν αυτή τη συζήτηση, μία μερίδα από αυτούς έθεσε συγκεκριμένους όρους, πέρα από κάθε δεοντολογία και θεσμικό πλαίσιο. Είπε ο πρωθυπουργός ότι θα γίνει μια ενιαία συνάντηση αλλά οι μεν δεν ήθελαν τους δε. Ο πρωθυπουργός δέχθηκε να πάμε σε δύο διαφορετικές συναντήσεις. Και αντί να το θεωρήσουν αυτό ως κίνηση καλής θέλησης ζήτησαν δύο συναντήσεις με τη δική τους μερίδα. Και ακόμη περισσότερο, επέμεναν στην εκπροσώπηση να υπάρχουν άνθρωποι που ελέγχονται από διάφορες αρχές για παρατυπίες σε σχέση με τις επιδοτήσεις. Όπως και να υπάρχει εκπρόσωπος που ενώπιον των τηλεοπτικών καναλιών έσπασε με τα χέρια του αστυνομικό αυτοκίνητο».

«Τα λέω», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, «για να βγάλουν όλοι τα συμπεράσματά τους. Είμαστε δημοκρατία, αλλά δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι του κατεβαίνει και να επιβάλλει την άποψή του. Με αυτήν την στενά κομματική αντίληψη και με τα υπερεγώ η Ελλάδα κατά καιρούς έχει ζημιωθεί. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με ένα απόθεμα συμπάθειας από την κοινή γνώμη. Λυπάμαι να πω ότι ενώ πράγματι υπάρχουν προβλήματα στον αγροτικό κόσμο, η μερίδα αυτή που επιμένει στην αδιαλλαξία έχει καταστρέψει αυτό το κεφάλαιο συμπάθειας».

Πηγή: skai.gr

