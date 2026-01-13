Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τα 19 ζητήματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες

Πέντε επιπλέον μέτρα ανακοινώνει η κυβέρνηση

Η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού

Ποια μπλόκα συμμετείχαν και ποιοι πλαισίωναν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου

Πάνω από 3,5 ώρες διήρκεσε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των αγροτών από 14 μπλόκα και οργανισμούς, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι δύο πλευρές έθεσαν επί τάπητος τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση και ειδικότερα τον τρόπο εφαρμογής τους, καθώς και τις βελτιώσεις που είναι δυνατόν να γίνουν, ώστε να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Τα επιπλέον μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός άκουσε τα αιτήματα των αγροτών, τα οποία και θα εξετάσει το επιτελείο του. Δήλωσε, ωστόσο, στους αγρότες, ότι θα ανακοινώσει τα εξής επιπλέον μέτρα:

1)Οι αγρότες μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη.

2)Στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί ένα χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς.

3)Δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο. Και από σήμερα ούτε το ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης.

4)Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται

5)Θα υπάρξει και ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Τα ζητήματα που τέθηκαν επί τάπητος

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, έγινε μια ουσιαστική και ειλικρινής συζήτηση σε βάθος, τόσο για τα άμεσα όσο και τα μακροπρόθεσμα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1)Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς

2)Ζητήματα μετάβασης της ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

3)Νέοι αγρότες

4)Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών

5)Πράσινη μετάβαση

6)Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας

7)Νέα ΚΑΠ - πανελλαδικός διάλογος

8)Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες - βασική και οικολογικά σχήματα

9)Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή - νέο μοντέλο Κόστος παραγωγής - ρεύμα και πετρέλαιο - επικαιροποίηση μεθοδολογίας

10)Ενίσχυση μηδικης στις κόκκινες περιοχές

11)Ενίσχυση θερμοκηπίων

12)Υποδομές - αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι

13)Κλιματική αλλαγή - λειψυδρία

14)Εργάτες γης

15)ΕΛΓΑ - αλλαγή κανονισμού

16)Εκπαίδευση αγροτών

17)Αξιοποίηση ανεκμεταλλευτης αγροτικης γης

18)Τιμές φυτοφαρμάκων

19)Ευλογιά

Η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού

Πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων, ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε στους αγρότες, λέγοντας:

«Καταρχάς, καλή χρονιά και καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα, πιστεύω, να κάνουμε μία πολύ ουσιαστική συζήτηση, παραγωγική συζήτηση, για τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας.

Νομίζω ότι θα είναι μία ευκαιρία να κάνουμε και μία ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε αρκετά από τα αιτήματα του κλάδου, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω από εσάς και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, να δούμε σε ποιο βαθμό υπάρχουν ειδικά τοπικά ζητήματα, τα οποία μπορούν ενδεχομένως να εξειδικευθούν και σε άλλες συναντήσεις που θα έχετε με το επιτελείο μας.

Και νομίζω να κάνουμε και μία ευρύτερη συζήτηση, πέρα και πάνω από τα άμεσα κλαδικά αιτήματα, γι’ αυτό το οποίο νομίζω μας απασχολεί όλους: ποιο είναι τελικά το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, όλη αυτή η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί από τη θεωρία στην πράξη. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Διακομματικής Επιτροπής την οποία έχουμε συστήσει στη Βουλή και η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της άμεσα και στην οποία θα επιζητήσουμε, προφανώς, να συμμετέχετε και να μας καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις.

Άρα, νομίζω ότι το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Θα ήθελα αυτή η συζήτηση να ήταν και υπό προϋποθέσεις πιο διευρυμένη. Το μόνο που θα πω είναι ότι τελικά, ξέρετε, τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, άρα, εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει».

Ποιοι συμμετείχαν από την κυβέρνηση

Από πλευράς κυβέρνησης παραβρέθηκαν οι:

Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θάνος Πετραλιάς, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης, ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αντώνης Φιλιππής, ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Αργυρώ Ζέρβα, ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Ανδρέας Λυκουρέντζος, Πρόεδρος ΕΛΓΑ Θανάσης Κοντογεώργης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό.

Ποιοι αγρότες συμμετείχαν στην 25μελή επιτροπή

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων και των οργανώσεων που τάχθηκαν υπέρ του διαλόγου και συμμετείχαν στη συνάντηση ήταν οι:

Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας. Καββουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

Δηλώσεις αγροτών

Ορφανουδάκης Μανώλης (πρόεδρος αγροτικού συλλόγου Δήμου Φαιστού)

«Εμείς το να καθήκον μας το κάναμε. Αναφεραμε όλα τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες της φυτικής παραγωγής της Κρήτης. Ο πρωθυπουργός έδειξε ενδιαφέρον. Άκουσε. Δεσμεύτηκε ότι τις αμέσως επόμενες μέρες θα είναι σε θέση να μας πει συγκεκριμένα πράγματα για συγκεκριμένα ζητήματα:

-για κόστος παραγωγής

-Εργάτες γης

-Κλιματική αλλαγή

-Θερμοκηοιακες καλλιέργειες

Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Το μπαλάκι τώρα είναι στο γήπεδο κυβέρνησης. Να δείξει ότι θα κάνει πράξεις. Νομίζω κάτι θετικό θα βγει. Θα κάνει ανακοινώσεις ο ίδιος ο πρωθυπουργός για ρεύμα και πετρέλαιο. Εμείς εξειδικεύσαμε τα προβλήματα. Για τα μπλόκα θα μιλήσουν αυτοί που βρίσκονται τόσες μέρες σε αυτά».

Εκπρόσωπος Κόμβου Κιάτου

«Δεν ήρθαμε ως θεατές. Οι λύσεις βρίσκονται μέσω διάλογου. Άνοιξε δίαυλος, αλλά δεν τελειώνει εδώ. Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι ξεκινάει διάλογος. Εμείς δεν είμαστε οι πρόθυμοι, αλλά αυτοί που ακολουθούν κομματικές επιταγές και χτυπούν το κεφάλι τους τοιχο. Ο πρωθυπουργός μίλησε για βελτιώσεις. Μίλησε για ένταξη σε χαμηλό ρεύμα και για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα και για επιτροπή άμεσα για ζωονόσους. Μίλησε και για αφορολόγητο πετρέλαιο. Συζητούμε μείωση 51 λεπτά. Θα υλοποιηθεί από Νοέμβριο Αλλά σημαντικό μας είπαν θα αυξηθούν οι ποσότητες ανά καλλιέργεια.

Καλούδας (Πρόεδρος κτηνοτρόφων Θεσσαλίας)

«Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για συνάντηση την επόμενη εβδομάδα μεταξύ κτηνοτρόφων και του ιδίου για την ευλογιά. Να συζητηθούν συγκεκριμενα πράγματα. Η επιτροπή απαίτησε να πάει στην ΕΕ και να διαπραγματευτεί για τα εμβόλια. Μιλήσαμε για το χαμένο εισόδημα. Φαίνεται διάθεση να δοθούν χρήματα σε όσους έχασαν ζώα και το 2026. Αποζημιώσεις 80 εκατ. που είπαν θα δοθούν μετά από ελέγχους. Για να δηλώσουμε ικανοποίηση πρέπει να περιμένουμε τη συνάντηση κτηνοτροφων με τον πρωθυπουργό. Σημαντικό είναι ότι σήμερα έγινε μία αρχή διαλόγου που περιμένουμε λύσεις. Δεν μπορούμε άλλο να περιμένουμε. Δεν είμαστε επαίτες».

Πηγή: skai.gr

