Υπεγράφη το πρωί της Παρασκευής η σύμβαση για τα 157 χιλιόμετρα του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) που θα ενώνουν το Ηράκλειο με τα Χανιά, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει λόγο για μια «σπουδαία ημέρα για την Κρήτη» και να καλεί όλους να συμβάλουν στην έγκαιρη ολοκλήρωσή του.

«Μετά από πολλές δυσκολίες και εμπόδια υπογράφουμε τη σύμβαση παραχώρησης του τμήματος Ηράκλειο-Χανιά, μια δέσμευση την οποία είχα αναλάβει προσωπικά και σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να την εκπληρώσω» ξεκίνησε την ομιλία του ο πρωθυπουργός στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ηρακλείου.

«Δεν χρειάζεται να αναφερθώ στην πολυκύμαντη ιστορία αυτού του μεγάλου και σύνθετου έργου. Όλοι και όλες έχουμε την υποχρέωση να κοιτάξουμε μπροστά. Έχουμε ήδη δύο ανοιχτά εργοτάξια από Χερσόνησο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, έργα που θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2027. Οι Κρητικοί ήδη βλέπουν την αλλαγή» όπως είπε ο πρωθυπουργός.

«Αγαπητέ κ. Περιστέρη περιμένω πολύ σύντομα να δούμε τα ανοιχτά εργοτάξια στο τμήμα Ηράκλειο-Χανιά. Ξέρουμε ότι είναι ένα έργο σύνθετο με ορίζοντα τα 5 χρόνια. Γι αυτό και ζητώ τη συνεργασία των τοπικών αρχών. Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε την τεράστια σημασία που έχει εν συνόλω για την Κρήτη και όχι τα μικρά τοπικά ζητήματα» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να καταβάλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε το έργο του ΒΟΑΚ να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται στη σύμβαση παραχώρησης. Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα έργο με μεγάλες τεχνικές προκλήσεις, το οποίο πρέπει να προχωρά ενώ ταυτόχρονα ο δρόμος παραμένει λειτουργικός. «Ας βάλουμε τα δυνατά όλοι μας το έργο να ολοκληρωθεί στο χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στην παραχώρηση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο διαχρονικό πρόβλημα της οδικής ασφάλειας στο νησί, έκανε λόγο για έναν «παρανοϊκό φόρο αίματος στην Κρήτη», τον οποίο απέδωσε τόσο στην κακή κατάσταση του οδικού δικτύου όσο και σε προβληματικές οδηγικές συμπεριφορές. Όπως είπε, έχει ζητήσει την υλοποίηση έργων που θα ενισχύσουν την οδική ασφάλεια σε κρίσιμα σημεία, όπως κοντά στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Επιπλέον, απευθυνόμενος στον περιφερειάρχη Κρήτης, τόνισε την ανάγκη για μια συνολική προσέγγιση στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας στο νησί.

Μιλώντας για τις άλλες μεγάλες υποδομές στην Κρήτη, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε τέσσερα έργα-ορόσημα: την πρόοδο στον ΒΟΑΚ, τη διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτροδότησης (όπου έχει ήδη ολοκληρωθεί η μικρή σύνδεση και προχωρά η μεγάλη), τα κρίσιμα αρδευτικά έργα που, όπως ανέφερε, είναι αναγκαία για την προστασία από τη λειψυδρία, και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι που βρίσκεται ήδη σε τροχιά υλοποίησης, σύμφωνα με τις κυβερνητικές δεσμεύσεις.

Προσέθεσε, μάλιστα, και ένα πέμπτο έργο στο οποίο –όπως είπε– δίνει ιδιαίτερη σημασία: τη δημιουργία φοιτητικών εστιών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. «Πέντε χιλιάδες φοιτητές θα μπορούν να στεγαστούν εκεί», σημείωσε, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί το έντονο πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην Κρήτη.

Δήμας: Έρχονται μελέτες και για τη Σητεία

Ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας δήλωσε ότι παρότι οι εργασίες για τον ΒΟΑΚ έχουν ήδη ξεκινήσει, σήμερα συμβασιοποιείται το μεγαλύτερο μέρος του έργου. Όπως ανέφερε, το φιλόδοξο αυτό έργο περιλαμβάνει τουλάχιστον 43 κόμβους, 23 σήραγγες και 89 γέφυρες, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη τεχνική του πολυπλοκότητα.

Ο κ. Δήμας ανακοίνωσε επίσης ότι, έπειτα από εντολή του πρωθυπουργού, το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η χρηματοδότηση των μελετών για την επέκταση του έργου έως τη Σητεία.

Σημείωσε ακόμη την ανάγκη ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, καθώς στον ΒΟΑΚ έχουν καταγραφεί 38 θανατηφόρα τροχαία. Επεσήμανε ότι θα εφαρμοστούν μέτρα αντίστοιχα με εκείνα στον άξονα Πατρών–Πύργου, με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων και την ομαλή κυκλοφορία κατά τη διάρκεια των εργασιών.

«Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και οι αρμόδιες ηγεσίες του υπουργείου Υποδομών εργάστηκαν συστηματικά για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα. Όμως, όλα αυτά γίνονται χάρη στην καθοριστική συμβολή του πρωθυπουργού, ο οποίος έχει την κύρια ευθύνη για την πρόοδο του έργου», κατέληξε ο υπουργός.

Ταχιάος: «Μια νέα μέρα για τον ΒΟΑΚ – Η Κρήτη αλλάζει πρόσωπο»

Μια σημαντική ημέρα ξημερώνει για την Κρήτη, καθώς όπως δήλωσε ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, η συμβασιοποίηση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) αποτελεί ένα δύσκολο αλλά αισιόδοξο βήμα. «Το μέλλον της Κρήτης με τον ΒΟΑΚ θα είναι εντελώς διαφορετικό. Η Κρήτη θα γίνει ένα άλλο νησί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα κατασκευάζεται ενιαίος αυτοκινητόδρομος σε επιμέρους τμήματα που είναι λειτουργικά, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περιοχή όπως η Κρήτη με αυξημένες μετακινήσεις, ειδικά σε τουριστικές περιόδους.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, επεσήμανε τη σημασία της σημερινής ημέρας, σημειώνοντας: «Εδώ και χρόνια ακουγόταν η φράση ‘παραχώρηση ΒΟΑΚ’. Σήμερα, όσο απίθανο κι αν φάνταζε, η υπογραφή γίνεται πράξη. Με ξενύχτι από την ομάδα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα υπουργεία και τις τράπεζες, πετύχαμε τον στόχο που είχε θέσει ο πρωθυπουργός για τις 9 Μαΐου».

Ο κ. Περιστέρης ευχαρίστησε τα στελέχη της εταιρείας για την «πιο ολοκληρωμένη πρόταση» που κατατέθηκε, ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει την εκτίμησή του προς τον πρωθυπουργό «για τη στήριξη και τις κατευθύνσεις που έδωσε ώστε να προχωρήσει το έργο».

Ολοκληρώνοντας, επισήμανε ότι τώρα ξεκινά ένα ακόμη πιο απαιτητικό στάδιο, τονίζοντας την ανάγκη για συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις αρχές, προκειμένου να φτάσει σε πέρας αυτό το σύνθετο εγχείρημα.

Η ταυτότητα του έργου

Ο ΒΟΑΚ, στην τελική ανάπτυξή του, θα συνδέει το δυτικό με το ανατολικό άκρο της Κρήτης, αναβαθμίζοντας δραστικά την ασφάλεια των οδικών μεταφορών και διευκολύνοντας τις μετακινήσεις και τις μεταφορές στο νησί.

Το τμήμα Ηράκλειο - Χανιά είναι το μεγαλύτερο από τα τρία τμήματα της ενιαίας χάραξης του ΒΟΑΚ. Θα έχει μήκος περίπου 157 χιλιομέτρων με συνοδό παράπλευρο οδικό δίκτυο. Προαίρεση στην παραχώρηση αποτελεί η κατασκευή και του κομματιού δυτικότερα των Χανίων, έως την Κίσσαμο, μήκους 30 χιλιομέτρων, για το οποίο έχουν ολοκληρωθεί και επικαιροποιηθεί οι μελέτες. Μαζί με την προαίρεση, ο νέος δρόμος θα περιλαμβάνει 43 κόμβους, 23 σήραγγες και 89 γέφυρες.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής στην Ελλάδα, με συνολικό προϋπολογισμό 1,75 δισεκατομμύρια ευρώ. Σημαντικό μέρος του κόστους θα καλυφθεί από ευρωπαϊκούς πόρους που έχουν εξασφαλιστεί.

Το έργο για τον άξονα Ηράκλειο - Χανιά αναμένεται να ολοκληρωθεί σε βάθος πενταετίας.

Σε εξέλιξη είναι, εν τω μεταξύ, οι εργασίες για την κατασκευή των δύο άλλων τμημάτων του ΒΟΑΚ. Το τμήμα Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος Λασιθίου, στο ανατολικό άκρο του νησιού, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ το σκέλος Χερσόνησος - Νεάπολη, που θα συνδέει τις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου, αποτελεί σύμπραξη του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που συγχρηματοδοτείται από το ΤΑΑ.

Για την επέκταση του ΒΟΑΚ και προς τα ανατολικά έχουν ήδη εκπονηθεί μελέτες για την έκταση από τον Άγιο Νικόλαο έως την Παχιά Άμμο, ενώ έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση μελετών μέχρι τη Σητεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.