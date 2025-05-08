Η Εθνικιστική Νεολαία Θεσσαλονίκης σε απόρρητη έκθεση της Αντιτρομοκρατικής

Η Εθνικιστική Νεολαία Θεσσαλονίκης ήταν ως φαίνεται από καιρό «στο μικροσκόπιο» της Αντιτρομοκρατικής καθώς αναφορές για αυτήν προκύπτουν σε απόρρητη έκθεση της.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η έκθεση συντάχθηκε το 2023 και σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται τόσο η προαναφερθείσα οργάνωση όσο και τέσσερις, «αυτόνομες», όπως χαρακτηριστικά τις περιγράφει, οργανώσεις του ακροδεξιού χώρου.

Αναλυτικότερα στην έκθεση συνοψίζονται τόσο τα στοιχεία των οργανώσεων όσο και οι δράσεις τους στη μετά Χρυσή Αυγή εποχή.

Ενδεικτικά για την Εθνικιστική Νεολαία Θεσσαλονίκης, επισημαίνεται πως προέκυψε από απόσχιση από την Εθνικιστική Οργάνωση «Ιερός Λόχος», έπειτα από διαφωνία μερικών μελών που επιθυμούσαν πιο βίαιες και ακραίες επιθέσεις.

Μάλιστα, χαρακτηριστικό της δράσης του ήταν οι επιθέσεις σε ιδεολογικούς αντιπάλους όπως αναρχικοί και μέλη αριστερών οργανώσεων.

Παράλληλα η Αντιτρομοκρατική διαπιστώνει διασύνδεσή τους με σκληροπυρηνικούς οπαδούς ομάδας της συμπρωτεύουσας.

O όρος «defend» που χρησιμοποιεί στον αγγλικό της τίτλο, υιοθετείται από ανάλογες οργανώσεις σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και παραπέμπει στο «defend Europe», σύνθημα του «ταυτοτικού κινήματος της Ευρώπης» που θέλει την Ήπειρο, κλειστή στους μετανάστες για να διατηρήσει τη φυλετική καθαρότητα της.

Τόσο στην έκθεση της Αντιτρομοκρατικής, όσο και από τις αναρτήσεις της οργάνωσης στις κλειστές ομάδες της στα σόσιαλ μίντια, επιβεβαιώνεται ο πρωταγωνιστικός της ρόλος σε επιθέσεις εναντίων ειδεολογικών αντιπάλων, η διοργάνωση συσσιτίων μόνο για Έλληνες αλλά και οι επαφές με άλλες εθνικιστικές οργανώσεις της Ευρώπης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.