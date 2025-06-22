Κοντογεώργης: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στη σύρραξη Ισραήλ-Ιράν

Σε μία από τις πρώτες τοποθετήσεις μελών της ελληνικής κυβέρνησης μετά την αμερικανική ανάμειξη στη σύρραξη Ισραήλ και Ιράν, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στην ΕΡΤ1, δεν έκρυψε ότι «είμαστε εξαιρετικά προβληματισμένοι από την κλιμάκωση της κρίσης».

Όμως, συνέχισε, η ελληνική κυβέρνηση θα εμμείνει σε δύο βασικές θέσεις που είχε, όπως είπε, από την αρχή της κρίσης: «Πρώτον, ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κατά δεύτερον αυτό πρέπει να γίνει μέσω μιας διπλωματικής διευθέτησης». Πάντως, «η Ευρώπη δεν μπορεί να το καταφέρει αυτό από μόνη της, φάνηκε και προχθές στις συνομιλίες που έγιναν. Αυτή τη δυνατότητα την έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», σημείωσε και προσέθεσε:

«Η χώρα μας δεν θα έχει καμία συμμετοχή και καμία εμπλοκή σε αυτές τις εχθροπραξίες. Πάντοτε η δική μας εξωτερική πολιτική είναι εξωτερική πολιτική αρχών -και σε αυτήν θα επιμείνουμε». Ειδικά για το οικονομικό σκέλος, «δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς. Ξέρει κανείς πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες 48 ώρες που φαίνονται κρίσιμες, ή οι επόμενες ημέρες;», διερωτήθηκε. Σε κάθε περίπτωση, συμπλήρωσε, «υπάρχει ετοιμότητα» στο οικονομικό επιτελείο και όχι μόνον, για θέματα, όπως είναι ο πληθωρισμός, η ναυτιλία, ο τουρισμός.

Ένας παράγων που δυσχεραίνει τις εκτιμήσεις, αναγνώρισε, είναι ότι μιλάμε για «μια περιοχή στην οποία δεν χωρούν σενάρια και γραμμικές προβλέψεις». Με άλλα λόγια, «εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν, αλλά πάντα η Μέση Ανατολή επιφυλάσσει εκπλήξεις. Ανησυχούμε, δεν φοβόμαστε», τόνισε εξ άλλου.

«Μιλάμε για γεγονότα με παγκόσμιο αποτύπωμα, αν λέει κανείς ότι κάποια χώρα θα μείνει ανεπηρέαστη, αυτό είναι τουλάχιστον αφελές. Όμως, η οικονομία μας δεν είναι φτερό στον άνεμο. Οι συνθήκες, στις οποίες μας βρίσκει αυτή η κρίση, είναι σίγουρα πολύ καλύτερες από ό,τι ήταν στο παρελθόν, και ως προς τα δημοσιονομικά και ως προς το κουμάντο που έχουμε κάνει για τέτοιες περιόδους κρίσης», διαβεβαίωσε δε. Ενώ ερωτηθείς συγκεκριμένα για πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό, είπε πως «πλην της αγοράς του Ισραήλ, δεν έχουμε άλλες ενδείξεις ότι ακυρώνονται κρατήσεις».

Και στο ερώτημα, αν η εν εξελίξει σύρραξη μπορεί να επηρεάσει τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ δήλωσε: «Η δική μας βούληση και εκτίμηση είναι ότι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Το μάκρος μιας κρίσης προφανώς επηρεάζει τις ευρύτερες συνθήκες». Εν κατακλείδι, η κατεύθυνση που έχει η κυβέρνηση για τη ΔΕΘ, - δηλαδή φοροαπαλλαγές, βελτίωση εισοδημάτων, και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - «αυτή δεν θα αλλάξει».

Ενώ σε ένα άλλο ερώτημα, αν θα στηριχθούν οι πιο ευάλωτοι σε περίπτωση ενεργειακής κρίσης, ο Θ. Κοντογεώργης ήταν κατηγορηματικός: «Αυτό είναι δεδομένο, το έχουμε δείξει πολλές φορές. Αν υπάρξουν σοβαρές αναπροσαρμογές, η κυβέρνηση θα παρέμβει».

Ένα άλλο θέμα που ετέθη, ήταν οι θέσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν για τη μουσουλμανική μειονότητα στη χώρα μας και το Κυπριακό. Επ' αυτών, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ παρατήρησε ότι τέτοιες δηλώσεις «δεν βοηθούν και δεν είναι παραγωγικές. Σε σχέση με το Κυπριακό είναι γνωστό το πλαίσιο που έχει τεθεί από τις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ποια μπορεί να είναι λύση και ποιος ο δρόμος. Εμείς είμαστε σε έναν πολιτικό διάλογο με την Τουρκία, οι διαχωριστικές γραμμές είναι σαφείς».

Και έκλεισε την απάντησή του υπογραμμίζοντας ότι «επειδή η Ελλάδα αυτά τα τελευταία χρόνια ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της, προφανώς αυτό προκαλεί και ευρύτερες αντιδράσεις. Εμείς όμως αισθανόμαστε αυτοπεποίθηση με την εξωτερική πολιτική μας, - σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά ευμετάβλητο - και με ένα τρόπο που δεν παράγουμε θόρυβο. Είναι ουσιαστικός, αποτελεσματικός. Να έχουμε εμπιστοσύνη στην εξωτερική πολιτική μας», ζήτησε τέλος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

