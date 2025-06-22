Η διεθνής ανησυχία εντείνεται, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα στις τρεις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε «απάντηση» στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «επίθεση» κατά της χώρας του κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής του συνομιλίας με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Οι Αμερικανοί πρέπει να πάρουν απάντηση στην επίθεσή τους», δήλωσε ο ιρανός πρόεδρος σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ αμερικανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν: στο Φορντό, το Νατάνζ και το Ισφαχάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ επιτυχημένη επίθεση, τονίζοντας πως οι εγκαταστάσεις στο Φορντό καταστράφηκαν.

Ο Νετανιάχου τον ευχαρίστησε δημόσια και μίλησε για μια απόφαση που θα αλλάξει την ιστορία. Αναλυτές φοβούνται ότι πρόκειται για την αρχή μιας μακράς περιόδου επικίνδυνης κλιμάκωσης.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ χαιρέτισε την «επιτυχία» αυτής της στρατιωτικής επιχείρησης, που ονομάστηκε «Μεσονύχτιο Σφυρί», ("Midnight Hammer") τονίζοντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «επιθυμεί ειρήνη».

Επτά βομβαρδιστικά stealth B-2 χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις κατά του Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στρατηγό Νταν Κέιν, σημειώνοντας ότι η χθεσινοβραδινή ήταν η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση με χρήση B-2 στην ιστορία των ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές επιδρομές περιελάμβαναν 14 βόμβες καταστροφής καταφυγίων (αποκαλούμενες bunker-buster bombs,) περισσότερους από δύο δωδεκάδες πυραύλους Τόμαχοκ και πάνω από 125 στρατιωτικά αεροσκάφη, πρόσθεσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μοναδική χώρα που διαθέτει αυτές τις βόμβες που μπορούν να διεισδύσουν εις βάθος στο βουνό όπου βρίσκεται η υπόγεια μονάδα.

Η ιρανική αεράμυνα δεν αντέδρασε στην αιφνιδιαστική επίθεση των ΗΠΑ, δήλωσε ο Νταν Κέιν, ενώ ο Πιτ Χέγσεθ σημείωσε ότι η στρατιωτική επίθεση δεν είχε ως στόχο την «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν.

Η πρώτη απάντηση του Ιράν ήρθε με εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων προς το Ισραήλ - Το Ισραήλ απάντησε με νέα επίθεση στο δυτικό Ιράν.

Σύσσωμη η διεθνής κοινότητα κάνει εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση και καλεί το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, κάτι που η Τεχεράνη φαίνεται να αποκλείει. Στη Μόσχα έφτασε ο Ιρανός ΥΠΕΞ για συνάντηση, αύριο, με τον Πούτιν.

