Ισχυρή θεωρούσε την πιθανότητα δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως είπε σε τηλεοπτική της συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, προσθέτοντας ότι η εκλογή Τραμπ ανοίγει μια σελίδα μεγάλου προβληματισμού.

«Σίγουρα οι Δημοκρατικοί και η Καμάλα Χάρις πλήρωσαν με έναν τρόπο το γεγονός ότι δεν πήραν καθαρή θέση σε σχέση με τη γενοκτονία στη Γάζα σε βάρος των Παλαιστινίων. Οι πολίτες της Αμερικής έχουν μια τεράστια ευαισθησία για τα δικαιώματα και νομίζω θα είχε πολύ μεγαλύτερη ώθηση εάν έπαιρνε καθαρή θέση απέναντι στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου» υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στα επεισόδια με τους εποχικούς πυροσβέστες έξω από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης.

«Όχι μόνο δέχθηκαν ωμή βία, αλλά το πρόβλημα των παιδιών αυτών δεν έχει λυθεί. Οι άνθρωποι είναι αυτήν τη στιγμή άνεργοι με ταμείο ανεργίας 400 ευρώ και σε 3 μήνες θα είναι με 0 ευρώ. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ήρωες που μας σώζουν, οι πιο πολλοί είναι οικογενειάρχες με παιδιά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.