Αινιγματική ήταν η απάντηση που έδωσε ο Στέφανος Κασσελάκης όταν ρωτήθηκε το πρωί της Παρασκευής για ενδεχόμενο αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που αποκλειστεί η υποψηφιότητά του, ενώ το ίδιο αινιγματικά απάντησε για το αν θα δημιουργήσει νέο κόμμα.

«Δεν έχω έρθει στην πατρίδα μου να πολιτευτώ με τον ΣΥΡΙΖΑ για να τον μικρύνω. Αυτά που γίνονται είναι μικροκομματικά έκτροπα. Προφανώς δεν θα αλλάξουν ρότα για να διατηρήσουν τα κλειδιά του κόμματος και όσους βιοπορίζονται από αυτό τον μηχανισμό. Αυτό το κόμμα θα είναι αντιδημοκρατικό, προφανώς δεν θα μείνω σε αντιδημοκρατικό κόμμα» είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Ερωτηθείς, δε, για το αν θα προχωρήσει σε ίδρυση νέου κόμματος, απάντησε:

«Δεν είναι κάτι που είναι προσωπαγές το αν θα κάνω δικό μου κόμμα. Δέχομαι εισηγήσεις να κάνω δικό μου κόμμα αλλά δεν είνα αυτό το ζήτημα. Να κάνουμε υπομονή να μην απογοητευτούμε, να έχουμε δημοκρατική επαγρύπνση και όλα θα πάνε καλά».

«Δεν είναι ντροπή να γίνεται ένα ολόκληρη συνέδριο χωρίς να ξέρουμε τα αποτελέσματα της κάλπης;» αναρωτήθηκε, μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ειλικρινά λυπάμαι για την κατάληξη Πολάκη - Ο πατέρας μου είναι ενήλικας»

Όσον αφορά τις καταγγελίες του Παύλου Πολάκη για ψευδό πόθεν έσχες από τον ίδιο, είπε «ειλικρινά λυπάμαι για το πού καταλήγει κάποιος στην ζωή του εξαιτίας του εγωισμού του. Είναι τόσο χαζό αυτό. Προφανώς ήμουν στην ναυτιλία στις αρχές του 2023. Έχω αποχωρήσει τον Μάρτιο του 2023 από όλες τις εταιρείες στον ναυτιλιακό κλάδο. Είναι η κλασσική τακτική, να ασχολούμαστε με τη λάσπη του κ. Πολάκη και όχι με το μαγείρεμα του εκλογικού αποτελέσματος για τους συνέδρους».

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε για τη σχέση του πατέρα του με offshore που χρωστάει 11 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο, ο κ. Κασσελάκης αρκέστηκε να απαντήσει «δεν ισχύουν και θα απαντηθούν νομικά και σωστά. Ο πατέρας μου είναι ενήλικας, δεν έχω καμία συμμετοχή με τον πατέρα μου και αφήστε την οικογένεια απ' έξω. Απρίλιο του 2023 με επέλεξε ο Αλέξης για το επικρατείας, Σεπτέμβριο έγινα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ».

Σε άλλη ερώτηση, δε, για το ενδεχόμενο αποχώρησης βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, είπε μόνο «μην προτρέχουμε» προσθέτοντας «η κοινωνία ολόκληρη δεν θα μείνει σε ένα αντιδημοκρατικό κόμμα. Πάνε να τους αφαιρέσουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι με μια θολούρα».

