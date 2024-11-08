Ξεκίνησε η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, στο υπουργείο Εξωτερικών.

Ο κ. Φιντάν έφτασε στο υπουργείο Εξωτερικών στις 10:30, όπως ήταν προγραμματισμένο.

Μετά την κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών, θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών και στις 12:30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν κοινές δηλώσεις στον Τύπο.

Στη συνέχεια, θα παρατεθεί γεύμα εργασίας.

Ο κ. Φιντάν είναι πολύ ευδιάθετος και στόχος είναι να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, ανέφερε ο Μανώλης Κωστίδης, ο όποιος είχε σύντομη συνομιλία με τον Χακάν Φιντάν στο ξενοδοχείο όπου διαμένει, λίγο πριν από τη συνάντηση με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών.

Σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε ότι «η συνάντηση των κ.κ. Γεραπετρίτη και Φιντάν δεν είναι μία συνάντηση υψηλών προσδοκιών». Την χαρακτήρισε ως «ένα ακόμη επεισόδιο ανάμεσα στα πολλά που η Ελλάδα θέλει να έχει σε μία περίοδο παρατεταμένου διαλόγου με την Τουρκία».

Ανέφερε ότι πέραν των υπολοίπων θεμάτων της θετικής ατζέντας μεταξύ των δύο χωρών, σήμερα αναμένεται να συζητηθούν και οι προϋποθέσεις για το εάν μπορούμε να συζητήσουμε επί της μίας και μόνης διαφοράς που έχουμε με την Τουρκία, τον καθορισμό της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να διερευνήσουν από κοινού και κατ' εντολήν των ηγετών τους, Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το ενδεχόμενο πλαισίου για πιθανή επίλυση της μίας και μοναδικής διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, όπως εμφατικά τονίζει η Ελλάδα, την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

Κατά τη σημερινή συνάντηση, οι δύο επικεφαλής της διπλωματίας Ελλάδας - Τουρκίας δεν αναμένεται να μπουν στην ουσία των διμερών θεμάτων, αλλά αναμένεται να συζητηθούν οι προϋποθέσεις, το πλαίσιο και τα τεχνικά ζητήματα, κάτω από τα οποία θα μπορούσε ο ελληνοτουρκικός διάλογος να προχωρήσει επί της ουσιαστικής διαφοράς, από την οποία η Αθήνα έχει διαμηνύσει ότι «δεν πρόκειται να κάνει το παραμικρό βήμα πίσω».

Ο ΥΠΕΞ Γ.Γεραπετρίτης υποδέχεται σήμερα στο @GreeceMFA τον ΥΠΕΞ Τουρκίας Hakan Fidan



FM George Gerapetritis welcomes tdy @GreeceMFA #Türkiye FM @HakanFidan pic.twitter.com/s9eoduJocv — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 8, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.