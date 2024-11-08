Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ 100.3: «Χαμηλών προσδοκιών η συνάντηση Γεραπετρίτη-Φιντάν»

«Η συνάντηση των κυρίων Γεραπετρίτη και Φιντάν δεν είναι μία συνάντηση υψηλών προσδοκιών», ανέφερε σήμερα Παρασκευή στον ΣΚΑΪ 100.3 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντάς την ως «ένα ακόμη επεισόδιο ανάμεσα στα πολλά που η Ελλάδα θέλει να έχει σε μία περίοδο παρατεταμένου διαλόγου με την Τουρκία».

Ανέφερε ότι πέραν των υπολοίπων θεμάτων της θετικής ατζέντας μεταξύ των δύο χωρών, σήμερα αναμένεται να συζητηθούν και οι προϋποθέσεις για το εάν μπορούμε να συζητήσουμε επί της μίας και μόνης διαφοράς που έχουμε με την Τουρκία, τον καθορισμό της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας.

«Δεν είναι κακό αποτέλεσμα για τη Ελλάδα η εκλογή Τραμπ»

Σχολιάζοντας την αγωνία κάποιων πολιτών για το εάν θα συζητηθούν και θέματα εθνικής κυριαρχίας, έκανε λόγο για μία αγωνία που δεν πρέπει να ποινικοποιείται.

Διευκρίνισε, ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη ακολουθεί την εθνική γραμμή και δεν συζητά οτιδήποτε άλλο, πέραν της μίας και μοναδικής διαφοράς μας με την Τουρκία, τον καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας».

Αναφερόμενος στην εκλογή Τραμπ, τόνισε ότι για την Ελλάδα δεν είναι ένα κακό αποτέλεσμα, καθώς η χώρα έχει έναν πρωθυπουργό ο οποίος μέσα σε 5 έτη κατάφερε να την κάνει από χώρα επαίτη και μαύρο πρόβατο, μία χώρα που για τα δεδομένα της πρωταγωνιστεί.

