Νέας Αριστεράς για Γιώργο Μιχαλακόπουλο: Aληθινά συγκλονιστική παρουσία στο θέατρο

«Ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος υπήρξε μια αληθινά συγκλονιστική παρουσία στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση», τονίζει η ΚΟ της Νέας Αριστεράς εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συνεργάτες του.

Αναφέρει ειδικότερα στην ανακοίνωση της για τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο:

«Ξεκινώντας από το Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν συμμετείχε στην ιστορική παράσταση Όρνιθες του 1959 που άλλαξε ριζικά την έως τότε προσέγγιση στο έργο του Αριστοφάνη. Μερικά χρόνια μετά, το 1973 εν μέσω δικτατορίας ίδρυσε το Θέατρο Σάτιρας, όπου ανέβασε έργα σπουδαίων Ελλήνων συγγραφέων, όπως ο Κώστας Μουρσελάς και ο Παύλος Μάτεσις. Καθ' όλη τη διάρκεια της μεγάλης πορείας του αναμετρήθηκε με ρόλους μεγάλων θεατρικών συγγραφέων του ξένου ρεπερτορίου, ανάμεσα σε αυτούς ο Μίλλερ, ο Πίντερ, ο Μολιέρος και ο Τσέχωφ.

Το τηλεοπτικό κοινό τον γνώρισε από το Εκείνος και Εκείνος, όπου σε κείμενο του Μουρσελά και έχοντας στο πλευρό του τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, έπλασε τον ρόλο του άστεγου Σόλωνα, ο οποίος άφησε εποχή. Στη συνέχεια συνέβαλε με τη συνεργασία του με τον Κώστα Κουτσομύτη στον Κίτρινο Φάκελο, τα Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά και τον Μεγάλο Θυμό στη δημιουργία ενός νέο προτύπου αισθητικής στην ιδιωτική τηλεόραση.

Κάθε κινηματογραφική παρουσία του ήταν δηλωτική του τεράστιου ταλέντου του, είτε στις διαχρονικές λαϊκές κωμωδίες τη δεκαετία του '60, είτε στη συμμετοχή του στο Βλέμμα του Οδυσσέα του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, είτε στον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία ο Κύριος με τα Γκρι του Περικλή Χούρσογλου.

Ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος υπήρξε παράλληλα και ένας προοδευτικός διανοούμενος, που εκτός των θέσεων που εξέφραζε δημόσια, συνδύαζε ταυτόχρονα την επαγγελματική του πορεία με την κοινωνική προσφορά. Η οργάνωση θεατρικού εργαστηρίου στη δεκαετία του 80' στις φυλακές Κορυδαλλού αποτέλεσε παράδειγμα μιας εναλλακτικής και ουσιαστικής πολιτικής δράσης».

