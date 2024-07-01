Κοινή εμφάνιση Καραμανλή-Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο - Τι μηνύματα αναμένεται να στείλουν

Αναμφίβολα, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο και στις παρεμβάσεις των δυο πρώην πρωθυπουργών και προέδρων της Νέας Δημοκρατίας, του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν ομιλίες κατά την παρουσίαση του βιβλίου του διευθυντή της «Εστίας», Μανώλη Κοττάκη, «Οι Απόρρητοι Φάκελοι Καραμανλή» από τις εκδόσεις Λιβάνη.

Το βιβλίο επιχειρεί μια δεύτερη ανάγνωση στους καθοριστικούς σταθμούς της διακυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή (2004-2009), με τον Αντώνη Σαμαρά να εκφωνεί στις 8 το βράδυ πρώτος ομιλία με θέμα «Ελλάδα και Ευρώπη σε σταυροδρόμι». Αμέσως μετά την ομιλία του κ. Σαμαρά θα ακολουθήσει η ομιλία και του Κώστα Καραμανλή.

Πρώτη δημόσια παρουσία των πρώην μετά τις Ευρωεκλογές - Στο επίκεντρο η εσωκομματική συζήτηση περί ιδεολογικής πυξίδας της ΝΔ

Όπως είναι γνωστό, πρόκειται για την πρώτη δημόσια παρέμβαση των δυο πρώην πρωθυπουργών μετά την όχι και τόσο ικανοποιητική -κατά τον πρωθυπουργό- εκλογική απόδοση της ΝΔ στις πρόσφατες Ευρωεκλογές. Επομένως, δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι η σημερινή κοινή τους παρουσία αποτελεί σημαντικό πολιτικό γεγονός, με στελέχη της κυβερνώσας παράταξης να προσδίδουν στοιχεία ιστορικότητας.

Η συνύπαρξη των δύο πρώην έρχεται μάλιστα σε μια ιδιαίτερη για τη ΝΔ συγκυρία, τρεις εβδομάδες μετά τη διενέργεια της ευρωκάλπης, αλλά και στον απόηχο της πολύκροτης συνεδρίασης της ΚΟ της ΝΔ την περασμένη Τετάρτη, που ακολούθησε τις διορθωτικές κινήσεις του πρωθυπουργού στο κυβερνητικό σχήμα με τον ανασχηματισμό.

Οι ομιλίες των κ. Καραμανλή και Σαμαρά θα πραγματοποιηθούν με φόντο τη συζήτηση που έχει ανοίξει στο εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης για τα περί επιστροφής στις ρίζες και επαναπροσέγγισης του παραδοσιακού ακροατηρίου της, ζητήματα που τέθηκαν από κυβερνητικούς βουλευτές και στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Στο κλίμα αυτό το ενδιαφέρον στρέφεται στο αν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί θα επιλέξουν να στείλουν εσωκομματικά μηνύματα με τις τοποθετήσεις τους ή αν θα ασκήσουν κριτική, απηχώντας έτσι και τις γκρίνιες γαλάζιων στελεχών για τον ιδεολογικό προσανατολισμό της Ν.Δ. Υπενθυμίζεται πως ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς είχαν δώσει το «παρών» στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ζάππειο, χωρίς ωστόσο να πάρουν τον λόγο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Καραμανλής δεν φαίνεται να κινείται σε διαφορετικό πλαίσιο από αυτό που έχει κινηθεί έως σήμερα στις δημόσιες παρεμβάσεις του: στα εθνικά θέματα, ελληνοτουρκικές σχέσεις, Κυπριακό, συμμαχίες Ελλάδας, ρόλος Ευρώπης σε ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Από την άλλη, ο Μεσσήνιος πολιτικός αναμένεται να θίξει τόσο τα τεκταινόμενα στο εσωτερικό της χώρας, το εκλογικό αποτέλεσμα και τις αιτίες που όπως ο ίδιος πιστεύει οδήγησαν τη Νέα Δημοκρατία κάτω από τον πήχη του 33%, αλλά και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Άλλωστε, ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κρύψει ότι διαφωνεί με τον διάλογο που έχει ανοίξει η κυβέρνηση με την Άγκυρα, αλλά και με τη στροφή της Νέας Δημοκρατίας στο κέντρο.

Οι παρουσίες που θα συζητηθούν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι ακόμα σαφές αν θα είναι παρών σήμερα στο Πολεμικό Μουσείο, αν και έχει λάβει πρόσκληση. Ελάχιστοι θα είναι και οι παριστάμενοι από το Μέγαρο Μαξίμου, ίσως μόνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Στην εκδήλωση, πάντως, θα βρεθούν δεκάδες βουλευτές της ΝΔ, κεντρικοί υπουργοί όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης, υφυπουργοί, ευρωβουλευτές και στελέχη του κόμματος.

