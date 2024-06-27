Μαρινάκης: Σε ενωτικό κλίμα η συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ - Ακούμε με σεβασμό τις απόψεις Καραμανλή και Σαμαρά

«Σήμερα τα ξημερώματα άγνωστοι πέταξαν βόμβα μολότοφ έξω από το σπίτι της Προέδρου του Αρείου Πάγου, μια επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αστυνομικού που φρουρούσε την οικία. Οι θεσμοί της Δημοκρατίας μας δεν τρομοκρατούνται. Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την επίθεση και ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στον αστυνομικό», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Πέμπτη 27 Ιουνίου.

Σε ερώτηση για τη «μαραθώνια» συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ και την «γκρίνια» ορισμένων «γαλάζιων» βουλευτών, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε ότι τέτοιες συνεδριάσεις αποτελούν ιστορική κατάκτηση για την παράταξη, η οποία διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα κόμματα. «Μέσα σε ένα διάστημα 3 εβδομάδων η ΝΔ προσπάθησε να αποκωδικοποιήσει το μήνυμα των Ευρωεκλογών, οπότε έγινε ένας γόνιμος διάλογος. Έχουν ξεχωριστή σημασία οι επισημάνσεις που έγιναν, στη συντριπτική τους πλειονότητα έγιναν σε ενωτικό κλίμα», όπως ανέφερε.

Ως προς τη διεύρυνση της ΝΔ, έκανε λόγο για «συνειδητή επιλογή» της κυβέρνησης, με κοινοβουλευτικά και κυβερνητικά στελέχη «με τα οποία έχουμε κοινό όραμα και συνισταμένη την ευημερία του τόπου». Παράλληλα, δήλωσε ότι η συζήτηση για δεξιά, αριστερά και κέντρο δεν έχει καμία αξία για τον κόσμο, ο οποίος θα αξιολογήσει αυστηρά την κυβέρνηση σε 3 χρόνια «με βάση τα παραδοτέα».

«Η κυβέρνηση με την πολιτική της ενδυναμώνει τους πολλούς»

Επιπλέον, απαντώντας στις αναφορές του βουλευτή Μάριου Σαλμά για «εξυπηρέτηση συμφερόντων των λίγων έναντι των πολλών», ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση με την πολιτική της ενδυναμώνει τους πολλούς. «Η δημιουργία 400.000 νέων θέσεων εργασίας δεν αφορά τους λίγους, οι μειώσεις 50 φόρων δεν αφορά τους λίγους, το ψηφιακό κράτος, η νέα διαδικασία έκδοσης των συντάξεων δεν αφορά τους λίγους».

Για την εκδήλωση της 1ης Ιουλίου όπου αναμένεται να μιλήσουν οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι «κι εγώ θα παραστώ, θεωρώ δεδομένο ότι έχει προσκληθεί ο πρωθυπουργός. Όσοι ανήκουμε σε αυτήν την παράταξη ακούμε με σεβασμό τις απόψεις ιστορικών στελεχών», ενώ χαρακτήρισε ως «αποκύημα της φαντασίας» όσα λέγονται για απομόνωση του πρωθυπουργού ή ρήξη του με τους πρώην πρωθυπουργούς.

«Πρόωρο και προσβλητικό να μιλάμε από τώρα για ονοματολογία ΠτΔ»

Σχετικά με τη συζήτηση που φαίνεται να έχει ανοίξει για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας είπε:

«Είναι μια εξαιρετικά πρόωρη συζήτηση. Δεν είναι ωφέλιμο να συζητάμε 6 μήνες πριν. Πέραν του πρόωρου είναι και εξαιρετικά προσβλητικό όταν αφορά έναν τέτοιο θεσμό. Είναι μια συζήτηση που δεν οδηγεί κάπου».

