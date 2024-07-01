Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα και ο βουλευτής Ηλείας του κόμματος Μιχάλης Κατρίνης.

«Στόχος μου είναι το ΠΑΣΟΚ να ανταποκριθεί στο ώριμο αίτημα των προοδευτικών πολιτών για μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης» τονίζει στην επιστολή του ο κ. Κατρίνης.

Την υποψηφιότητά της για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, είχε ανακοινώσει λίγο νωρίτερα η βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών και τομεάρχης Δικαιοσύνης του κόμματος Μιλένα Αποστολάκη.

Η ανακοίνωση του κ. Κατρίνη αναλυτικά

«Με συνείδηση της ευθύνης και επίγνωση της κρισιμότητας της εποχής για τη χώρα και τη δημοκρατική παράταξη, ανακοινώνω την απόφασή μου να συμμετάσχω ως υποψήφιος πρόεδρος στη διαδικασία εκλογής για την νέα ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.



»Στόχος μου είναι το ΠΑΣΟΚ να ανταποκριθεί στο ώριμο αίτημα των προοδευτικών πολιτών για μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.



»Μία πρόταση που μπορεί να εμπνεύσει, να συνθέσει και να νικήσει.



»Μια πρόταση ρήξης και ελπίδας.



»Να αποδείξουμε στην πράξη ότι η λύση θα έρθει από την πολιτική.



»Μια πρόκληση που έχει μία προϋπόθεση.



»Τη συμμετοχή και τη στήριξη των πολιτών».

Πηγή: skai.gr

