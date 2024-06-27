Στον ΣΚΑΪ ήταν φιλοξενούμενος το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε για όλα τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας στο «Σήμερα» και στους δημοσιογράφους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

Για το σοβαρό περιστατικό του τραυματισμού του αστυνομικού κατά την επίθεση με μολότοφ στο σπίτι της Προέδρου του Αρείου Πάγου, ο υπουργός χαρακτήρισε πολύ ανησυχητικό και λυπηρό, με οσμή τρομοκρατίας, ενώ αμέσως μετά ανέφερε πως τα προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν πρόκειται να λυθούν με στάσεις εργασίας, ενημερώνοντας πως το μεσημέρι θα συναντηθεί στο υπουργείο με τις φαρμακοβιομηχανίες, με αντικείμενο συζήτησης την πορεία της φαρμακευτικής δαπάνης το πρώτο πεντάμηνο του 2024. «Τους επόμενους μήνες θα γίνει ομαλοποίηση της αγοράς φαρμάκων», όπως είπε.

Αναφορικά με τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε:

«Η συζήτηση ήταν και ενδιαφέρουσα και χρήσιμη, ο βουλευτές εξέφρασαν πραγματικές αγωνίες για το μέλλον της πατρίδας και της παράταξης. Εγώ ήμουν υπουργός Ανάπτυξης του Κυριάκου Μητσοτάκη για 4 χρόνια και επί θητείας μου δόθηκαν τα περισσότερα χρήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από συστάσεως ελληνικού κράτους. Επομένως δεν δέχομαι ότι η ΝΔ εξυπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα. Όσα έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση ήταν και είναι υπέρ της μεσαίας τάξης και της μικρομεσαίας επιχείρησης».

Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι «στις εκλογές δεν θα κριθεί το αν η κυβέρνηση πήγε δεξιά, στο κέντρο ή αριστερά, αλλά από το αν μειώθηκαν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, αν ο κόσμος βρήκε δουλειά ή αν θα περιμένει λιγότερες ώρες στα Επείγοντα».

«Είναι άξιοι για Πρόεδροι της Δημοκρατίας ο Καραμανλής και ο Σαμαράς - Θα πάω στην εκδήλωσή τους»

Στη συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε και για τη συζήτηση γύρω από την Προεδρία της Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας πως «όταν έρθει εκείνη η ώρα θα το συζητήσουμε».

«Προφανώς θα ήταν άξιοι για τη θέση αυτή ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς. Υπάρχει έστω και ένας Νεοδημοκράτης που θα τον ρωτήσεις κάτι τέτοιο και θα πει όχι; Προφανώς θα πάω στην εκδήλωσή τους, γιατί μου αρέσει η πολιτική. Από εκεί και πέρα εμάς δεν πρόκειται να μας "φάει" η εσωστρέφεια», σημείωσε ο υπουργός Υγείας, χαρακτηρίζοντας «πολιτικό θαύμα» το γεγονός ότι «στενοχωριόμαστε ενώ κερδίσαμε με 15 μονάδες διαφορά».

«Κάνω μήνυση και αγωγή στον Πολάκη - Ο Κασσελάκης είπε στην ουσία πως ο Τσίπρας έπαιρνε "μαύρα λεφτά"»

Ακόμη ,ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε ότι θα προβεί και τυπικά σε μήνυση και αγωγή εναντίον του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη, σχολιάζοντας ότι «ο κ. Πολάκης δεν μπορεί να χωνέψει που η κ. Τουλουπάκη με έψαχνε για 4 χρόνια και δεν βρήκε ούτε μισό ευρώ», ενώ ταυτόχρονα σημείωσε:

«Στον ΣΥΡΙΖΑ τα έχουν μπλέξει πολύ με τα "μαύρα λεφτά". Ο κ. Κασσελάκης κατά τη γνώμη μου ξεπέρασε μια "κόκκινη γραμμή" που δεν ξεπερνάς εύκολα στην πολιτική. Στην ουσία είπε ότι ο Τσίπρας έπαιρνε μαύρα. Ως προς την ουσία, ο Κασσελάκης αμφισβητεί τις διαδικασίες και τους κοινοβουλευτικούς ελέγχους διά των ορκωτών λογιστών και των δικαστών την τελευταία δεκαετία. Και την ίδια στιγμή κατηγορεί όλους τους προηγούμενους ως κανονικούς κλέφτες. Θέλω να με πιστέψετε, όλους τους βουλευτές μάς ξετινάζουν στους ελέγχους».

«Λυπάμαι που κλείνει η "Αυγή"»

Τέλος, ο υπουργός κληθείς να σχολιάσει το κλείσιμο της «Αυγής», ανέφερε ότι λυπάται που κλείνει. «Εγώ είμαι πάντα αντίθετος όταν κλείνει κάποιο μέσο, ακόμη κι αν είναι αντίθετο σε μένα. Με το κλείσιμο της "Αυγής" πεθαίνει ένα κομμάτι της ίδιας της Μεταπολίτευσης», επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης.

Παράλληλα, είπε:

«Καλωσορίζω τον ΣΥΡΙΖΑ σε αποφάσεις ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης. Η κυβέρνηση όμως τι κάνει με τη ΛΑΡΚΟ; Αν εμείς λέμε στη ΛΑΡΚΟ πως δεν μπορούμε να μπούμε μέσα και θέλουμε να μειώσουμε το προσωπικό, δεν δικαιούμαστε να το λέμε πολύ περισσότερο τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι κάνει με την "Αυγή"; Δηλαδή θα πει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ κρατήστε τους υπαλλήλους της ΛΑΡΚΟ, ενώ αυτοί διώχνουν τους υπαλλήλους της "Αυγής";»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.