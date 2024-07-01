Κύκλοι Δήμαρχου Αθηναίων: Πάντα ο Χάρης Δούκας είναι ο στόχος της ΝΔ, ο κύριος αντίπαλος τους

«Μετά τον κ. Μαρινάκη, ο κ. Βορίδης, αλλά και ο κ. Μπακογιάννης επιχειρούν να παρέμβουν στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ, ενόψει της εκλογικής διαδικασίας του Οκτωβρίου. Πάντα ο Χάρης Δούκας είναι ο στόχος της ΝΔ, ο κύριος αντίπαλος τους» απαντούν από το επιτελείο του πρώην δήμαρχου Αθηναίων στις δηλώσεις του Κώστα Μπακογιάννη.



«Αν και κατανοούμε ότι ο κ. Μπακογιάννης αδυνατεί έως τώρα να αποδεχθεί την ήττα του στις εκλογές, του συνιστούμε -πριν κάνει αναρτήσεις- να έχει στοιχειώδη επαφή με την πραγματικότητα της Αθήνας» σημειώνεται

.

«Πόσο μάλλον, όταν χθες οι αρμόδιοι του Δήμου Αθηναίων (που ήταν επί τόπου παρόντες) πήραν συγχαρητήρια από την Πυροσβεστική για την εξαιρετική δουλειά που είχε γίνει στην αποχλόαση των λόφων. Μία ενέργεια που εάν δεν είχε προηγηθεί, η πυρκαγιά θα είχε πάρει επικίνδυνες διαστάσεις. Προληπτικά μέτρα έχουν ληφθεί εξάλλου σε όλους τους λόφους της Αθήνας» προσθέτουν.

«Επισημαίνουμε, όμως, ότι αυτές οι παρεμβάσεις της ΝΔ και των στελεχών της, πρέπει να Είναι θέμα ευθύνης όλων» καταλήγουν οι συνεργάτες του κ. Δούκα.

