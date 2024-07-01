«Είχαμε έναν εξαιρετικά δύσκολο Ιούνιο με ξηρασία και υψηλούς ανέμους» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο, αναφερόμενος στα πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν πρόσφατα ανά την επικράτεια.

Όπως επισήμανε «η σημερινή συνεδρίαση διεξάγεται εν μέσω της αναμέτρησης με τις πυρκαγιές, που δοκιμάζουν τη χώρα. Το κράτος είναι "παρών" σε εκατοντάδες εστίες σε όλη την επικράτεια».

Ο πρωθυπουργός, ευχαρίστησε όσους δίνουν τη μάχη στις πυρκαγιές λέγοντας, «ευχαριστώ όλα τα στελέχη της πρώτης γραμμής, για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν, αλλά θέλω να επιστήσω την προσοχή για ένα καλοκαίρι που προβλέπεται πολύ επικίνδυνο».

Παράλληλα, ο αναφέρθηκε και στην παράταση της προθεσμίας για τον καθαρισμό των οικοπέδων, επισημαίνοντας πως το μέτρο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. «Πάνω από 500.000 οικόπεδα έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Μίλησε επίσης για ιστορικές παθογένειες που εμποδίζουν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, τις οποίες η κυβέρνηση έχει εντοπίσει. «Στόχος μας είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών του ΑΣΕΠ αλλά και η επιτάχυνση των διορισμών», ανέφερε ακόμα ο πρωθυπουργός. «Έχουμε εντοπίσει τις παθογένειες, διαδικασίες περίπλοκες που δεν αντιστοιχούν στις ανάγκες. Θα υπάρξουν μία σειρά από παρεμβάσεις για να ξεπεραστούν τα εμπόδια για να αναλάβει κάποιος τα καθήκοντά του στο Δημόσιο. Θέλουμε όλα να γίνονται πιο σύντομα. Οι υποψήφιοι θα δηλώνουν εξαρχής τη θέση που επιθυμούν», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνεται ψηφιακά.



Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι χρειάζεται επιτυχημένη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάπτυξης.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλή σας μέρα. Η σημερινή μας συνεδρίαση διεξάγεται, δυστυχώς, εν μέσω της αναμέτρησης με τις πυρκαγιές, που και φέτος δοκιμάζουν τη χώρα. Το κράτος είναι «παρόν» από την πρώτη στιγμή σε εκατοντάδες εστίες, σε ολόκληρη την επικράτεια, όμως είχαμε έναν εξαιρετικά δύσκολο Ιούνιο από πλευράς καιρικών συνθηκών, με υψηλή ξηρασία και ασυνήθιστα υψηλούς ανέμους γι’ αυτή την εποχή.

Και θέλω να ξεκινήσω, αγαπητέ Υπουργέ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ευχαριστώντας όλα τα στελέχη της πρώτης γραμμής, για την πολύ σπουδαία δουλειά την οποία έκαναν τις τελευταίες μέρες, αλλά προφανώς να επιστήσω και πάλι την προσοχή όλων μας σε ένα καλοκαίρι το οποίο προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Αλλά πιστεύω ότι αυτές τις μέρες είδαμε έναν πολύ καλύτερο συντονισμό, είδαμε πολύ έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής, είδαμε για πρώτη φορά τη μεγάλη σημασία των drones για τον έγκαιρο εντοπισμό των πυρκαγιών. Νομίζω ότι είδαμε καλύτερο συντονισμό Αστυνομίας, Αυτοδιοίκησης και εθελοντών και νομίζω το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν, παρά τις δύσκολες συνθήκες, οι καμένες εκτάσεις και οι ζημιές να είναι περιορισμένες σε σχέση με το μέγεθος της απειλής.

Αναζήτησα ενδεικτικά τα στοιχεία από τις δύο πολύ δύσκολες πυρκαγιές στην Πάρνηθα και στη Σταμάτα. Σε κάθε μία από τις δύο πυρκαγιές λιγότερα από 1.000 στρέμματα φαίνεται να είναι τα στρέμματα τελικά τα οποία κάηκαν.

Όμως αυτή η μάχη προφανώς και θα διαρκέσει. Μπαίνουμε πια στον σκληρό πυρήνα της αντιπυρικής περιόδου και σίγουρα δεν θα κερδηθεί χωρίς τη συνδρομή και των πολιτών, ιδιαίτερα στο πεδίο της πρόληψης.

Γι’ αυτό αποφασίστηκε από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας η παράταση της προθεσμίας καθαρισμού των οικοπέδων που εμπίπτουν στην πρόβλεψη του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Αναφερόμαστε πρωτίστως στα οικόπεδα τα οποία είναι εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμού.

Παρατείνουμε την προθεσμία για 15 μέρες ακόμα, γιατί μπορεί μεν οι δυνάμεις του κράτους να είναι πιο έτοιμες φέτος, μπορεί το νομικό μας οπλοστάσιο να είναι πιο ισχυρό, όμως τίποτα -αποδεικνύεται αυτό και στην πράξη- δεν είναι πιο χρήσιμο από την έγκαιρη προετοιμασία και τη συμμετοχή του πολίτη στη συλλογική άμυνα απέναντι στους φυσικούς κινδύνους.

Θέλω να τονίσω ότι το μέτρο των καθαρισμών των οικοπέδων εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας με αυτόν τον τρόπο. Είναι λογικό, θα έλεγα, να έχει παρουσιάσει κάποιες αρχικές αρρυθμίες, αλλά νομίζω ότι και αυτές οι αδυναμίες δεν μετριάζουν καθόλου τη σημασία τους. Παραπάνω από 500.000 οικόπεδα, για εκτάσεις κάθε μεγέθους, έχουν ήδη δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Προφανώς ο σκοπός μας είναι να αυξήσουμε κι άλλο αυτόν τον αριθμό, έστω και αν βρισκόμαστε πια στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου.

Νομίζω ότι και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουμε δρομολογήσει την αφαίρεση των συσσωρευμένων κλαδιών, ειδικά στις περιοχές της Αττικής, ώστε να μην αποτελούν και αυτά εν δυνάμει εστίες πυρκαγιάς.

Οπότε, κ. Υπουργέ, θα μας μιλήσετε και στη συνέχεια, θα μας παρουσιάσετε στη συνέχεια λίγο πιο αναλυτικά τα στοιχεία, αλλά τονίζω ότι τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας και προφανώς αυτό επιβάλλει τον καλύτερο δυνατό συντονισμό μεταξύ όλων των υπηρεσιών: των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, των Δασικών μας Υπηρεσιών. Νομίζω ότι εκεί πράγματι έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική τομή, με πολύ καλύτερη παρουσία των δασικών υπαλλήλων στο πεδίο.

Από την πρώτη στιγμή θυμίζω, με δική μας απόφαση οι Δασικές Υπηρεσίες μετακινήθηκαν, η αρμοδιότητά τους μετέπεσε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Και νομίζω ότι αυτή ήταν μια παρέμβαση η οποία έχει ήδη δείξει ουσιαστικά δείγματα γραφής, αν τη συνδυάσουμε και με τη σημαντική δουλειά που έχει γίνει στο επίπεδο της οργανωμένης πρόληψης από το Υπουργείο, αξιοποιώντας και σημαντικούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το Ταμείο Ανάκαμψης θα αποτελέσει και αυτό αντικείμενο της σημερινής μας συνεδρίασης, καθώς ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Παπαθανάσης θα παρουσιάσει συνολικά την πρόοδο υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως γνωρίζετε καλά, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα και αυστηρά ορόσημα τα οποία πρέπει να τηρηθούν, αλλά νομίζω ότι είναι καλό, σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου, να έχετε όλες και όλοι μια συνολική εικόνα για την πρόοδο των διαδικασιών του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να γνωρίζετε και ακόμα καλύτερα τη σημασία της επίτευξης των ατομικών οροσήμων για τη συλλογική πρόοδο αυτού του πολύ σημαντικού χρηματοδοτικού εργαλείου.

Θα συζητήσουμε και άλλα θέματα τα οποία αφορούν στην καθημερινότητα, μετά την απόφαση την οποία πήραμε για την έκτακτη φορολόγηση των διυλιστηρίων προκειμένου να στηριχθούν οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας.

Η προσοχή μας στρέφεται στη βελτίωση κρίσιμων λειτουργιών του κράτους. Έχουμε ήδη κάνει μία πρώτη ουσιαστική σύσκεψη με το Υπουργείο Εσωτερικών για το ζήτημα το οποίο ξέρω ότι σας απασχολεί όλους, που δεν είναι άλλο από την επιτάχυνση των διορισμών. Νομίζω ότι έχουμε πια εντοπίσει τις ιστορικές παθογένειες που εμποδίζουν ακόμα την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, ώστε αυτές να μην γίνονται τελικά άμεσα ορατές στον πολίτη.

Αποφασίζουμε συχνά εμείς στο Υπουργικό Συμβούλιο, κάθε χρόνο, για την ετήσια κατανομή των διορισμών. Στην πράξη, όμως, αυτή η απόφαση, την οποία όλοι μαζί παίρνουμε, υπονομεύεται τελικά από διαδικασίες περίπλοκες, γραφειοκρατικές, χειροκίνητες εν πολλοίς, που δεν αντιστοιχούν ούτε στις ανάγκες, ούτε στα επείγοντα χαρακτηριστικά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός και η Υφυπουργός Εσωτερικών θα εισηγηθούν μια σειρά από παρεμβάσεις με στόχο να αρθούν τέτοιου είδους εμπόδια. Ουσιαστικά, δηλαδή, φαινόμενα τα οποία οδηγούν είτε στην καθυστέρηση να αναλάβει κάποιος τα καθήκοντά του στο Δημόσιο, είτε να μην εμφανίζεται καν όταν φτάνει η ώρα της επίσημης πρόσληψής του.

Η επιδίωξή μας είναι απλή: να γίνονται όλα πολύ πιο σύντομα. Οι υποψήφιοι -αναφέρω μόνο κάποια ενδεικτικά παραδείγματα των παρεμβάσεων που θα γίνουν- θα δηλώνουν εξ αρχής τη συγκεκριμένη θέση για την οποία ενδιαφέρονται, ώστε να μην την απορρίπτουν εκ των υστέρων. Δικαιολογητικά θα μπορούν να ελέγχονται ψηφιακά, μέσω εσωτερικών διασταυρώσεων και με την υποστήριξη του συναρμόδιου Υπουργείου, αρμόδιου για θέματα ψηφιακών μεταρρυθμίσεων.

Και βέβαια, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να κάνει τα χαρτιά του και να περνά τα σχετικά τεστ ανεξάρτητα από το αν εκείνο το διάστημα τρέχει κάποιος σχετικός διαγωνισμός. Είναι σημαντικά βήματα στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών του ΑΣΕΠ.

Τονίζω ότι στηρίζουμε με αυτόν τον τρόπο το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, το οποίο έχει, νομίζω, αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι μπορεί να εγγυάται το αδιάβλητο των διαδικασιών. Ο σκοπός μας τώρα, όμως, είναι η επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν οι πρωτοβουλίες τις οποίες θα εισηγηθεί το Υπουργείο.

Για το Ταμείο Ανάκαμψης μίλησα ήδη, θα μοιραστώ μαζί σας μόνο μία ακόμα σκέψη: όσο πιο επιτυχημένη συνολικά είναι η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, με μετρήσιμα αποτελέσματα τα οποία θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη, τη βελτίωση των υποδομών, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, τη μείωση των ανισοτήτων, τόσο πιο πολύ θα ενισχύεται και η επιχειρηματολογία μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν πρέπει να είναι απλά ένα μοναδικό εργαλείο το οποίο δημιουργήθηκε μετά τον κορονοϊό, αλλά μπορεί να αποκτήσει και διάδοχο κάποια στιγμή στο μέλλον.

Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει όχι μόνο η Ελλάδα, όλες οι χώρες να αποδείξουν σε αυτούς οι οποίοι είναι πιο «φειδωλοί» με αποφάσεις που εμπλέκουν την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά στη χρηματοδότηση τέτοιων πρωτοβουλιών, ότι πράγματι τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να πιάνουν ουσιαστικά τόπο.

Γι’ αυτό και νομίζω ότι έχουμε όλοι μία υποχρέωση να ενισχύσουμε τη δουλειά την οποία κάνει ο κ. Παπαθανάσης, ώστε να μην έχουμε καθυστερήσεις και να υλοποιούμε τις μεταρρυθμίσεις και να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι απέναντι στα πολλά ορόσημα τα οποία έχουμε ακόμα μπροστά μας.



Ποια ήταν η ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου

εισήγηση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Απορροφήσεις και πέμπτο αίτημα πληρωμής,

παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου: Επιτάχυνση διαδικασιών προσλήψεων από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διατάξεις για την οργάνωση χερσαίων συνοριακών σταθμών και άλλες διατάξεις,

εισήγηση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα σχετικά με τις προτεραιότητες για ανθεκτικές υποδομές και για βιώσιμες μεταφορές και τέλος, εισήγηση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια σχετικά με τον καθαρισμό οικοπέδων, μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.

Πηγή: skai.gr

