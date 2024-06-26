«Συζητήθηκαν όλα, και άκουσα και πράγματα που δεν γνώριζα» τόνισε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχωρώντας από τη μαραθώνια συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Η συνεδρία της ΚΟ διήρκεσε περίπου πέντε ώρες.



Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια «εξαντλητική, αλλά πολύ ουσιαστική διαδικασία, με καλή διάθεση».

Η κριτική Σαλμά - Κακλαμάνη και η απάντηση Μητσοτάκη

Σημειώνεται ότι ο Μιχάλης Σαλμάς διερωτήθηκε αν η κυβέρνηση χτύπησε τη φοροδιαφυγή στα πετρέλαια. «Είμαστε με τους πολλούς ή τους λίγους; Χτυπήσατε τη φοροδιαφυγή στα πετρέλαια; Κάνατε τίποτα για τους πολλούς;» διερωτήθηκε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας.



«Επιμείνατε στα ομόφυλα χωρίς να πείτε ποιος σας το ζήτησε... Κάνετε πολιτική με πέντε συνεργάτες σας» σημείωσε. «Δεν έχω τίποτα με τους υπουργούς, γιατί το επιτελικό κράτος είστε εσείς με πέντε συνεργάτες σας που τούς στέλνετε έτοιμα τα νομοσχέδια» ανέφερε ο κ. Σαλμάς.



Ο κ. Μητσοτάκης απάντησε «δεν δέχομαι υπόνοιες ότι αυτή η κυβέρνηση στήριξε τους λίγους... Δεν πήραμε 41% επειδή στηρίξαμε τους λίγους». «Στηρίζουμε τους πολλούς» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Κατόπιν, ο Νικήτας Κακλαμάνης μίλησε για «αποϊδεολογικοποίηση του κόμματος», αλλά και για «επιμονή σε εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς».

«Ο πολιτικός στρουθοκαμηλισμός δεν έχει σχέση με την παράταξη μας. Είναι λάθος να θεωρούμε ότι εάν η ΝΔ γίνει και λίγο ΠΑΣΟΚ και λίγο Ποτάμι ότι αυτό είναι καλό… Ουδέποτε ανασχημάτισες έναν εξωκοινοβουλευτικό και κοροϊδεύετε τους βουλευτές ότι τους υπολογίζετε» ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης.



«Οι μόνοι που δείχνουν αλαζονεία είναι οι εξωκοινοβουλευτικοί.. Και ο πατέρας σας έκανε διεύρυνση, αλλά δεν έκανε ιδεολογική μετάλλαξη του πυρήνα της παράταξης» παρατήρησε ο βουλευτής Α’ Αθηνών.



«Τηρώ κατά γράμμα την ιδεολογική διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Μη μου λες ότι δεν έχει ιδεολογικό στίγμα η ΝΔ… Είμαστε στις ίδιες αρχές που η ιδρυτική μας διακήρυξη λέει. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είναι αυτός που δίδαξε τον πραγματισμό στην πολιτική» απάντησε, ο πρωθυπουργός.

«Δημιουργικός διάλογος σε ενωτικό κλίμα η συνεδρίαση της ΚΟ»

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, πάνω από 20 βουλευτές τοποθετήθηκαν στη συνεδρίαση της ΚΟ. Στάθηκαν στη μεγάλη εικόνα, υπερθεματίζοντας σε ιδιαίτερα ενωτικό κλίμα και σημεία της ομιλίας του πρωθυπουργού.

«Πάμε μπροστά, δίνουμε προτεραιότητα στην καθημερινότητα και τα προβλήματα των πολιτών» ήταν το μήνυμα σχεδόν όλων των βουλευτών.



Εκφράστηκαν επισημάνσεις, τόσο για θέματα τοπικού χαρακτήρα που απασχολούν τις εκλογικές τους περιφέρειες, αλλά και για ζητήματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος με έμφαση στη διατύπωση προτάσεων που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών.

«Δεν δέχομαι κουβέντα για τον πατριωτικό χαρακτήρα της ΝΔ»

«Οι πολίτες ζητούν λιγότερα λάθη και περισσότερη προσπάθεια. Χειροπιαστά αποτελέσματα αντί για λόγια», επεσήμανε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του, ο οποίος μίλησε για μια σειρά θεμάτων που αφορούν στις Ευρωεκλογές, τα οποία ωστόσο έλειψαν από τον διάλογο. Ειδική αναφορά έκανε και στην πρόταση για κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας. «Θα επιμείνω και στη νέα σύνθεση της Κομισιόν για τις αθέμιτες πρακτικές των πολυεθνικών και για την από κοινού προστασία του εναέριου χώρου», είπε.

Συμπλήρωσε ότι το αποτέλεσμα της ευρωκάλπης δεν αλλάζει τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς, σημειώνοντας:

«Έχουμε ένα χρέος να χαράξουμε καθαρό ορίζοντα. Και να μείνουμε μακριά από σύννεφα που θολώνουν το τοπίο, όπως δήθεν ψευτοδιλήμματα περί δήθεν στροφής προς το κέντρο, προς τα δεξιά. Ο δικός μας δρόμος οδηγεί μόνο μπροστά. Και είμαστε μακριά από ξεπερασμένες ταμπέλες που στην εποχή μας μάλλον έχουν εξαντλήσει τη σημασία τους», τόνισε, απορρίπτοντας τα περί επιστροφής στις ρίζες.

«Δεν αρνηθήκαμε ποτέ τις ρίζες μας, αν όμως το δέντρο δεν ψηλώνει και δεν απλώνεται, τότε οι ρίζες ξεραίνονται. Ενώ όταν τα κλαδιά του μεγαλώνουν, τότε δικαιώνουν και εκείνες τον ρόλο τους», ξεκαθάρισε σε αυστηρούς τόνους.

«Δεν εγκλωβιζόμαστε σε απλοϊκούς χαρακτηρισμούς. Η παράδοση για εμάς στη ΝΔ αποτελεί στοιχείο. Βαδίζουμε στον χρόνο ανανεώνοντας τη σκέψη μας και το δυναμικό μας. Λέμε όχι σε αυτούς που θέλουν μια μικρή και φοβική ΝΔ», είπε, υπενθυμίζοντας ότι η ΝΔ κέρδισε πέντε εκλογικές αναμετρήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.