Συνάντηση υπουργού Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα με τον Τούρκο ομόλογό του στο ΥΠΕΞ

Η συνάντηση προστέθηκε σε αυτές που έχουν προγραμματιστεί για τις 12 στο ΥΠΕΞ στα πλαίσια της επίσκεψης του Τούρκου προέδρο στην Αθήνα

Σταικούρα

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, προστέθηκε στις συναντήσεις που θα λάβουν χώρα στις 12 το μεσημέρι στο ΥΠΕΞ. Ο κ. Σταϊκούρας θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. 

Παράλληλα, θα συναντηθούν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Χατζηδάκης με τον Τούρκο ομόλογο του Μεχμέτ Σιμσέκ ενώ προστέθηκε στη συζήτηση και ο Τούρκος υπουργός εμπορίας.  Οι υφυπουργοί Εξωτερικών Κ. Φραγκογιάννης και Α. Παπαδόπουλου θα έχουν συνάντηση με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μπουράκ Ακτσαπάρ, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δ. Καιρίδης, Προστασίας του Πολίτη Γ. Οικονόμου και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρ. Στυλιανίδης με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας Αλί Γερλίκαγια , η υπουργός Τουρισμού Ο. Κεφαλογιάννη και Πολιτισμού Λ. Μενδώνη με τον υπουργό Πολιτισμού της Τουρκίας Μεχμέτ Νουρί Ερσόι και ο υπουργός Παιδείας Κ. Πιερρακάκης με τον υπουργό Εθνικής Παιδείας της Τουρκίας Γιουσούφ Τεκίν.

Πηγή: skai.gr

