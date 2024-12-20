Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Η Ελλάδα πολύτιμη σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή»

Το εγκώμιο της Ελλάδας στη διεθνή γεωπολιτική σκηνή έπλεξε η προτεινόμενη από τον Ντόναλντ Τραμπ πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα σε αποκλειστική της δήλωση στον Φάνη Παπαθανασίου για το ΕΡΤΝews. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε τη χώρα μας πολύτιμη σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, ενώ επισήμανε πως είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Ευρώπη, με τη δύναμή της να στηρίζεται στην ανθεκτικότητα της ελληνικής κοινωνίας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή μου να αποδεχτώ την πρόταση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να υπηρετήσω ως η επόμενη Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα και ανυπομονώ να εξασφαλίσω την υποστήριξη της αρμόδιας επιτροπής της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Είμαι ενθουσιασμένη που θα συνεργαστώ με την ελληνική κυβέρνηση και θα εργαστώ για να διασφαλίσω ότι οι ισχυρές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών θα συνεχίσουν να εμβαθύνουν, υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ. Ως πολύτιμη σύμμαχος του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Ο διορισμός μου στην Αθήνα υπογραμμίζει την εκτίμηση του Προέδρου Τραμπ προς την Ελλάδα και αντικατοπτρίζει τη βαθιά και δυναμική σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας.

Η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Ευρώπη. Κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η Ελλάδα οικοδομεί μία ισχυρή οικονομία, με τη δύναμή της να στηρίζεται στον Ελληνικό λαό. Παρά τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετώπισε η χώρα, η ελληνική κοινωνία έχει αποδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ και σε συνεργασία με την Ελληνική κυβέρνηση, ανυπομονώ να αναλάβω τα καθήκοντά μου ως η επόμενη Πρέσβης των ΗΠΑ και να προωθήσω μια ατζέντα επικεντρωμένη σε ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, εκπαίδευση, ενεργειακή ασφάλεια και συνεργασία στον τομέα της άμυνας.

Η Ελλάδα, ως τόπος γέννησης της δημοκρατίας, έχει επηρεάσει βαθιά τις ιδρυτικές αρχές της Αμερικής περί ελευθερίας και ισότητας. Οι δημοκρατικές ιδέες που καθιερώθηκαν στην Ελλάδα έχουν διαμορφώσει το δημοκρατικό σύστημα των Η.Π.Α. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα μοιράζονται έναν ισχυρό δεσμό, θεμελιωμένο στον αμοιβαίο σεβασμό, τις κοινές αξίες και τη δέσμευση προς την ελευθερία και την κυριαρχία.

Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, θρησκευτικό και πνευματικό ηγέτη της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αμερική, στον Τζον Κατσιματίδη, στενό φίλο του Προέδρου Τραμπ, και σε όλους τους ηγέτες της Ελληνικής Αμερικανικής Κοινότητας για την υποστήριξή τους και τις θερμές ευχές τους για καλή επιτυχία στα καθήκοντά μου.

Είμαι στην διαδικασία προετοιμασίας για τη μετάβασή μου στην Ελλάδα και θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη στον Πρέσβη Τζορτζ Τσούνη για την υποστήριξη του καθώς διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση μιας ομαλής παράδοσης.

Οι μακρόχρονες και ιστορικές οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, και η δυναμική και επιτυχημένη Ελληνο-αμερικανική κοινότητα στις Η.Π.Α. έχουν διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση αυτής της σχέσης.

Ανυπομονώ να ξεκινήσω την αποστολή μου ως Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα. Περιμένω με ενθουσιασμό να γνωρίσω τους Έλληνες πολίτες και να επισκεφθώ την πανέμορφη χώρα σας που είναι πλούσια σε ιστορία. Θα προσπαθήσω να εκπληρώσω τις προσδοκίες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, υπηρετώντας τόσο τον αμερικανικό λαό όσο και τον λαό της Ελλάδας, όσο το δυνατόν καλύτερα.

Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους!

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ,

Υποψήφια Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα

Πηγή: skai.gr

