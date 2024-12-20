Η νέα Δομή Δυνάμεων και τα εξοπλιστικά προγράμματα για την ενίσχυση του αξιόμαχου των Ένοπλων Δυνάμεων αποτελούν τις προτεραιότητες του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας για το 2025.

Όπως επισήμανε πηγή του υπουργείου κατά τη διάρκεια συνάντησης με δημοσιογράφους για την ανταλλαγή ευχών ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η παρουσίαση της νέας Δομής Δυνάμεων θα γίνει το προσεχές διάστημα ενώ σε τρεις από τους τέσσερις τύπους ταγμάτων θα προβλέπονται αντι-drone και μη επανδρωμένα συστήματα.

Για την κατάσταση στη Συρία, η ίδια πηγή αναφέρει ότι εάν και εφόσον η Τουρκία προχωρήσει σε ανακήρυξη ΑΟΖ με τη Συρία παραγνωρίζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας αυτό είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Για την ανάγκη δημιουργίας κοινής Ευρωπαϊκής 'Αμυνας, η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση είναι θετική, ενώ τόνισε ότι είναι κρίσιμο να πάψει να υπάρχει η αντίφαση που παρατηρείται από τη μία η άμυνα να αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την ΕΕ κι από την άλλη να εξακολουθούν να ισχύουν πολύ αυστηροί δημοσιονομικοί κανόνες που δεν επιτρέπουν μεγάλα περιθώρια για αμυντικές δαπάνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

