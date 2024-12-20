Το Γ' Τμήμα του Συμβούλιου της Επικρατείας (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Διομήδης Κυριλλόπουλος και εισηγητής ο σύμβουλος Επικρατείας Βασίλειος Ανδρουλάκης) με τρεις αποφάσεις του, έκρινε ότι οι διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του νόμου 5056/2023, με τις οποίες προβλέφθηκε ότι τα ΝΠΔΔ των ΟΤΑ καταργούνται αυτοδικαίως και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους λύονται από την 31η-12-2023, είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα, γιατί ο νομοθέτης είναι αρμόδιος να καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ, οι διατάξεις του εν λόγω νόμου δεν είναι αντίθετες ούτε στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, καθώς «η άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ στο πλαίσιο της «τοπικής αυτονομίας» τελεί πάντοτε υπό την επιφύλαξη των ορισμών του Συντάγματος και του νόμου».

