Πώς σχολιάζει ο Μητσοτάκης τον διορισμό της Γκίλφοϊλ από τον Τραμπ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον διορισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, κληθείς να απαντήσει ότι οι ΗΠΑ για δεύτερη φορά επιλέγουν να στείλουν στην Ελλάδα πρέσβη εκτός διπλωματικού σώματος, ο κ. Μητσοτάκης είπε «ότι κατά κανόνα οι ΗΠΑ επιλέγουν πρέσβεις εκτός διπλωματικού σώματος για τις πολύ μεγάλες και σημαντικές πρεσβείες».

Ακολούθως ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι ο κ. Τσούνης είχε πρόσβαση στον πρόεδρο Μπάιντεν ενώ σε ό,τι αφορά την κα. Γκίλφοϊλ ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι φαίνεται να είναι ένας άνθρωπος που είναι κοντά στο περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι οι εποχές που οι Αμερικανοί πρέσβεις καθόριζαν τις εξελίξεις και ενίοτε επηρέαζαν και τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις ότι «ανήκουν σε έναν άλλον αιώνα».

«Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ και σε επίπεδο εκτελεστικής αλλά και νομοθετικής εξουσίας είναι βαθιές και σφυρηλατημένες και πιστεύω ότι όποιος πρέσβης και να ερχόταν την ενίσχυση αυτών των σχέσεων θα υπηρετούσε», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

