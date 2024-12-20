Στη Φινλανδία το Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Βορρά-Νότου

Στη Φινλανδική Λαπωνία θα μεταβεί το Σαββατοκύριακο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπου θα συμμετάσχει στην άτυπη Σύνοδο Βορρά-Νότου.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της συνόδου που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου μετά από πρόσκληση του Φινλανδού ομόλογού του.

Στη Σύνοδο θα λάβουν επίσης μέρος οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας και της Σουηδίας, καθώς και η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της άτυπης Συνόδου θα συζητηθούν κεντρικές προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται η Ευρώπη αντιμέτωπη σήμερα, σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Οι ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για θέματα άμυνας, για το μεταναστευτικό και για τις προκλήσεις ασφάλειας που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε μια συγκυρία που ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε κρίσιμη φάση, ενώ στη Μέση Ανατολή διαμορφώνεται ένα νέο γεωπολιτικό τοπίο.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός ερωτηθείς σχετικά στις Βρυξέλλες, η Σύνοδος «είναι μία πρώτης τάξης ευκαιρία να συζητήσουμε ακριβώς τα ζητήματα για τα οποία μίλησα πριν, για το πώς οι χώρες του βορρά αλλά και οι χώρες του νότου αντιλαμβάνονται τις καινούριες αμυντικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία».



Πηγή: skai.gr

