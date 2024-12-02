Για τις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας το πρωί της Δευτέρας μετά την καταστροφική επέλαση της κακοκαιρίας Bora, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

«Επιχείρησαν 3.300 Πυροσβέστες, ΕΜΑΚ, ΕΜΟΔΕ σε 640 οχήματα, μαζί με Στρατό, Αστυνομία, παντού σε όλη τη χώρα, παντού όπου χρειάστηκε» όπως ενημέρωσε ο κ. Κικίλιας, μιλώντας για συγκλονιστική προσπάθεια σε ό,τι αφορά στην Πολιτική Προστασία, με 125 διασώσεις, 1.070 κοπές δέντρων, 1.000 κλήσεις στη Ρόδο μόνο, όπως και στην Κεντρική Μακεδονία και στη Χαλκιδική.

«Δυστυχώς δεν άκουσαν όλοι οι συμπολίτες μας το 112. Στις 10 η ώρα ήχησε το 112, 12 η ώρα δεν είχε πειθαρχήσει ο ένας εκλιπών και ήταν ακόμα στην περιοχή. Φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες, να πήρε το αγροτικό του αμάξι για να πάει να τραβήξει το άλλο του αυτοκίνητο μπροστά από τον χείμαρρο», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι πολύ πιο ψηλά από οποιαδήποτε υλική απώλεια.

«Νομίζω ήρθε η τραγική κατάληξη της θεομηνίας στη Βαλένθια και στη Μάλαγα στην Ισπανία, για να αποδειχθεί ότι κι εκεί που μετεωρολόγοι μας δεν πέφτουν μέσα κι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπερεκτιμά κάποια πράγματα, είναι χίλιες φορές προτιμότερο να πειθαρχούμε σε κάτι ελαφρώς υπερβολικό μερικές φορές παρά να μην ηχήσει καθόλου προειδοποίηση».

Στη συνέχεια, επεσήμανε πως αυτά τα οποία συγχωρούσε η φύση με βάση τις υποδομές, το χτίσιμο μέσα σε ρέματα, το μπάζωμα σε κοίτες ποταμών και μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε με ένα μίνιμουμ μικρών καταστροφών, πλέον στην καρδιά της κλιματικής αλλαγής δεν συγχωρείται.

«Όπως σας είπα ότι πρέπει να γίνει ταμείο απαλλοτριώσεων, ξεμπαζώματος και ανοίγματος ρεμάτων σε κομβικά σημεία στην Αττική, έτσι σας λέω ότι και στην Ιαλυσό υπάρχει ένας αγωγός όμβρυων υδάτων με μικρή διάμετρο που καταλήγει μέσα από το βουνό και από ρέματα σε τοίχους ξενοδοχείων. Είναι μη βιώσιμο αυτό από εδώ και πέρα, αφού η δύναμη της φύσης και του νερού είναι πολύ περισσότερη από καθετί υλικό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.