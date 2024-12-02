Αισιόδοξος πως τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα πριν από τις εκλογές του 2027 εμφανίστηκε ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα».

Ο κ. Καιρίδης αρχικά ανέφερε πως «ο Σούνακ είναι παρελθόν και με τον Στάρμερ έχουμε μια πιο κοινή προσέγγιση. Υπάρχουν τα προβλήματα με τη διοίκηση του βρετανικού μουσείου, αλλά νομίζω ότι ανοίγει ο δρόμος προς μια λύση επωφελή προς όλους».

Μάλιστα, εκτίμησε: «Δεν θέλω να προτρέχω και είναι λεπτές οι διαπραγματεύσεις, αλλά νομίζω πως μέχρι το τέλος της θητείας αυτής της κυβέρνησης, μπορεί να έχουμε πολύ θετικές ειδήσεις στο ζήτημα αυτό, που θα αποκαταστήσουν την ενότητα του αριστουργήματος αυτού, με την επιστροφή των Γλυπτών στην Αθήνα».

Παράλληλα, ο κ. Καιρίδης αναφέρθηκε και στις διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας - Βρετανίας.

«Η Βρετανία ήταν ο παραδοσιακός μας σύμμαχος. Η Ελληνική Επανάσταση πέτυχε, χάρη στην παρέμβαση της Βρετανίας. Για 150 χρόνια είχαμε μια πολύ στενή σχέση μέχρι που ήρθαν οι Αμερικάνοι μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το φευγιό της Βρετανίας από την ΕΕ έχει δημιουργήσει ένα κενό στις παραδοσιακές στενότατες ελληνοβρετανικές σχέσεις. Η Ελλάδα είναι κοινοβουλευτισμός, είναι Σύνταγμα, είναι Δημοκρατία, είναι στραμμένη προς τη Δύση ακριβώς λόγω της σχέσης με τη ναυτική δύναμη παραδοσιακά της Μεσογείου, που ήταν Βρετανία. Συνεχίζεται αυτή η σχέση και είναι κρίσιμο να την αναβαθμίσουμε στο πλαίσιο της παραδοσιακής αυτής φιλίας» επισήμανε.

