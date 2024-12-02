Για τον νέο κατώτατο μισθό, τις εκκρεμείς συντάξεις, αλλά και το σύστημα Αριάδνη μίλησε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης στην ΕΡΤ

«Το σύστημα Αριάδνη, το οποίο θα ολοκληρωθεί τέλος του 2025, είναι σε εξέλιξη. Θα κάνει τη σύζευξη, οπότε θα υπάρχει ένα τσεκάρισμα ώστε αυτά τα οποία δηλώνονται στην ΕΡΓΑΝΗ να ισχύουν και στον ΕΦΚΑ», ανέφερε ο υφυπουργός.

Νομοσχέδιο για τον κατώτατο μισθό

Ο κατώτατος μισθός θα καθορίζεται με ένα νέο μαθηματικό μοντέλο από το 2028, το οποίο κατά την κυβέρνηση θα φέρνει μόνο αυξήσεις και δεν θα χρειάζεται να διαβουλευόμαστε με τους φορείς. Ο κ. Καραγκούνης σχολιάζει:

«Είναι το γαλλικό μοντέλο και 70 χρόνια λειτουργεί αποτελεσματικά.

Το υιοθετούν όλες οι χώρες της Ευρώπης και προφανώς το υιοθετούμε και εμείς, διότι παίρνει, συνδέεται με τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη, δηλαδή τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα. Θα στηρίζεται δηλαδή σε αντικειμενικά δεδομένα τα οποία θα βγαίνουν από την ΕΛΣΤΑΤ.

Ενισχύεται η διαφάνεια και κυρίως η εμπιστοσύνη στο σύστημα, ο εργαζόμενος θα γνωρίζει ποια είναι τα χρήματα τα οποία θα πάρει. Για τον οικογενειακό του προϋπολογισμό και προγραμματισμό, είναι πολύ σημαντικό.

Και βεβαίως μια καινοτομία επίσης είναι ότι θα συμπαρασύρει και τον δημόσιο τομέα, γιατί όσο ανεβαίνουν οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα δεν συμβάδιζαν με τον δημόσιο τομέα, δηλαδή ήταν πιο χαμηλά. Τα 950 ευρώ θα είναι για όλους.

Απλώνουμε ένα δίχτυ προστασίας, βάζουμε ως κατώφλι τα 950 ευρώ το 2027, το οποίο είναι ο εισαγωγικός μισθός, αυτό συμπαρασύρει τριετίες, επιδόματα, μπορεί να αυξηθεί ο μισθός 30% από τις τριετίες.

Και από εκεί και πέρα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ελεύθερες διαπραγματεύσεις και αυτό θα καλέσουμε τα κόμματα, τους κοινωνικούς εταίρους με συγκεκριμένα κριτήρια, με συγκεκριμένα κίνητρα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στις ελεύθερες διαπραγματεύσεις, αλλά με ένα κατώφλι που λέει 950 ευρώ. Τα κόμματα στην αντιπολίτευση τι λένε; Τώρα ελεύθερες διαπραγματεύσεις, χωρίς το κατώφλι των 950 ευρώ».

Σύστημα Αριάδνη

Διότι δυστυχώς πολλοί μπορεί να δηλώνονταν ως 4ωρη απασχόληση και να πληρώνονταν λιγότερες εισφορές.

Υπολογίζουμε πως το κράτος έχανε πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο μόνο από αυτό την υποδηλωμένη σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές εργασία.

Η ψηφιοποίηση λοιπόν του ασφαλιστικού συστήματος αλλά και του χώρου εργασίας είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική, διότι πρώτα απ’ όλα προστατεύει τον εργαζόμενο.

Είναι σημαντικό που ψηφίζουμε αυτές τις διαδικασίες, ώστε να μην χάνονται και τα χρήματα στο κράτος, αλλά να προστατεύεται πέρα και πάνω απ’ όλα και ο εργαζόμενος. Τέλος του 2025 θα έχει ολοκληρωθεί και αυτό» ανέφερε ο κ. Καραγκούνης.

Ασφάλεια των εργαζομένων

Αναφορικά με την ασφάλεια στην εργασία σημείωσε: «Θα φέρουμε νομοσχέδιο. Είμαστε ήδη σε μια άτυπη διαβούλευση πρώτα απ’ όλα με τους κοινωνικούς εταίρους και μετά με τα κόμματα που κάνουμε μια αυστηροποίηση του πλαισίου και για τον βαθμό επικινδυνότητας και για τα ατυχήματα, τα οποία πρέπει.

Συντάξεις

«Κάτω από 18.000 πλέον οι εκκρεμείς συντάξεις στις κύριες συντάξεις, ενώ μέχρι το 2019 ήταν 250.000.

Και στις επικουρικές συντάξεις είμαστε κάτω από τις 32.000 πια, σε αυτές γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια.

Κυρίως υπάρχουν εκκρεμότητες στους φακέλους, δηλαδή οι συντάξεις που βγαίνανε οι εξπρές και μετά έπρεπε να έρθουν τα χαρτιά. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα να ολοκληρωθούν κάποιες εκκρεμότητες.

