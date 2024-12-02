«Το πιο σημαντικό έργο που έχει υλοποιηθεί σε αστικό ιστό τα τελευταία χρόνια» χαρακτήρισε το Μετρό Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ.

Για τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν τις 2 προηγούμενες ημέρες, μετά τα εγκαίνια, ο υπουργός δήλωσε: «Δεν υπάρχει περίπτωση ένα τέτοιο μεγάλο δημόσιο έργο να μην έχει θέματα – κάποια τα γνωρίζαμε κάποια προέκυψαν και θα διορθωθούν.

Ένα πρόβλημα το οποίο το γνωρίζαμε και θέλει υπομονή από τους πολίτες, είναι να εγκλιματιστούν με την έννοια της προσωποποιημένης κάρτας και το πώς βγαίνουν τα εισιτήρια

Επίσης, είχαμε πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες. Εντοπίσαμε σε δύο σταθμούς προβλήματα με το ασανσέρ. Γιατί; Εκτός του σταθμού έπρεπε να μπει ένα στέγαστρο που οι αρχιτέκτονες έλεγαν να μην μπει για λόγους αισθητικής. όμως, για λόγους ουσίας χρειάζεται».

Ο κος Σταϊκούρας αναφέρθηκε και στα επόμενα βήματα του έργου.

Για την επέκταση προς την Καλαμαριά: «Οι 5 επιπλέον σταθμοί θα δοθούν στους πολίτες σε ένα χρόνο από σήμερα, μέχρι το τέλος του 2025».

Για την επέκταση στα δυτικά, Τούμπα, Χαριλάου και αεροδρόμιο: «Πρέπει πρώτα να βρούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία – δεν μπορούμε να δώσουμε ακόμα χρονοδιάγραμμα».

Για τις καταστροφές στις υποδομές από την κακοκαιρία

Στις καταστροφές στις υποδομές που παρατηρούνται όλο και πιο συχνά από τις κακοκαιρίες αναφέρθηκε ο υπουργός.

«Αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, γίνεται σε όλο τον κόσμο όπως βλέπετε, γιατί οι υποδομές είχαν φτιαχτεί πριν από δεκαετίες, με άλλες κλιματικές συνθήκες, τώρα έχουμε ακραία φαινόμενα.

Τι πρέπει κάνουμε συνεπώς; Ξεκινώντας από την Θεσσαλία, κάνουμε πιο ανθεκτικές υποδομές- το κάναμε ήδη στην περίπτωση του Ιανού. Τις επόμενες εβδομάδες θα τρέξουν 8 ταυτόχρονα έργα για πιο ανθεκτικές υποδομές σε οδικά δίκτυα γέφυρες και σιδηρόδρομο.

Για τη Ρόδο, την επόμενη διετία θα γίνουν έργα 1.4 δις, κυρίως οδικά, τα οποία θα αρχίσουν στις αρχές του 2025.

Τα αντιπλημμυρικά έργα ευθύνη των Περιφερειών – Ευθύνη του υπουργείου όταν κηρυχθεί έργο στρατηγικής σημασίας

«Στην Αττική – 7 έργα του υπουργείου, πέρα από αυτά της Περιφέρειας. Κάποια θα παραδοθούν εντός του 2025 και σε κάποια έχουμε εκπλήξεις από ακραίες αντιδράσεις που αφορούν κάποια αττικόψαρα ή άλλα περιστατικά , τα οποία προκαλούν πρόβλημα στη χρηματοδότηση από την Ευρώπη» τόνισε ο κος Σταϊκούρας.





