Για την πιο δύσκολη αντιπυρική περίοδο που έχουν αντιμετωπίσει «καθώς έχουν σπάσει τα ρεκόρ από αρχής καταγραφής των πιο θερμών μηνών στον πλανήτη», έκανε λόγο ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Σκάι 100.3 και στον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα.

«Δεν έχει βρέξει, δεν έχει χιονίσει, δεν υπάρχει υγρασία, δεν ζήσαμε χειμώνα ή φθινόπωρο ή άνοιξη φέτος στην Ελλάδα, ούτε στα Βαλκάνια, ούτε στη Μεσόγειο», είπε ο υπουργός.

Απαντώντας σε ερώτημα περί «ικανοποιητικής εξέλιξης της αντιπυρικής περιόδου» ο κ. Κικίλιας ανέφερε:

«Είναι ακόμα τέλη Ιουλίου, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά. Εμείς βλέπουμε μέρα-μέρα μια μάχη, την οποία έχω υποσχεθεί ότι θα δίνουμε όλοι. Αυτό έχω υποσχεθεί μόνο, ότι θα παλεύουμε για την αξία της ανθρώπινης ζωής. Η τραγωδία που ζήσαμε πριν από 6 χρόνια στο Μάτι χαράχτηκε βαθιά στο DNA της Πολιτικής Προστασίας και της κοινωνίας και άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις φυσικές καταστροφές».

Όσον αφορά τις τομές που έχουν υπάρξει στη φετινή αντιπυρική περίοδο, σημείωσε ότι έχουν υπάρξει αλλαγές κατ' αρχάς στο επίπεδο πρόληψης με τους καθαρισμούς των οικοπέδων από 834.000 πολίτες. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στον ΔΕΔΔΗΕ και στον ΑΔΜΗΕ που μετά από μισό αιώνα «μπορούν να μπαίνουν μέσα στα δάση και να καθαρίζουν και να κάνουν αντιπυρικές οδούς και ζώνες γύρω από τα καλώδιά τους που περνάνε μέσα στα δάση». Επίσης τόνισε ότι είναι η τρίτη χρονιά που δουλεύει το AntiNero του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Κλαδεύονται δέντρα, μαζεύονται ξύλα και χόρτα, ανοίγονται αντιπυρικές οδοί, διανοίγονται δρόμοι. Δεύτερον ως προς την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε επιχειρησιακό επίπεδο αναφέρθηκε στα drones που πετούν «πάνω από την Αττική, αλλά σταδιακά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, κάθε μέρα 24 ώρες το 24ωρο, με θερμικές κάμερες, με ευρυγώνιες λήψεις και φακούς, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να κερδίσουμε 5, 6, 7 λεπτά ή 20 λεπτά από την έναρξη μιας πυρκαγιάς. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο». Ακόμη, επισήμανε ότι στο «νέο δόγμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εναέρια μέσα περιπολούν έμφορτα πάνω από την Αττική και την υπόλοιπη χώρα και δεν περιμένουν τα 20 λεπτά για να απογειωθούν».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ρόλο των επίγειων δυνάμεων λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «αν δεν πατήσει μπότα πυροσβέστη, δεν σβήνει η φωτιά όσα εναέρια και αν υπάρχουν. Οι πυροσβέστες μας σβήνουν τις φωτιές». Ακόμη, o κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στους δασοκομάντος λέγοντας ότι είναι «γερά, καλά καταρτισμένα, εκπαιδευμένα νέα παιδιά που μεταφέρονται και εναέρια όπου απαιτείται».

Επίσης, μίλησε για τη σημαντική συνεργασία φέτος Πυροσβεστικής - Δασαρχείων στο πεδίο φέρνοντας το παράδειγμα του δασάρχη Παπαπέτρου, διαιτητή στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, ο οποίος «μαζί με τον διευθυντή Βορείου Ελλάδας και τα παιδιά της Πυροσβεστικής, έσβησαν μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά σε πολύ ψηλό υψόμετρο στα Πιέρια Όρη. Έκατσε 4,5 ημέρες στο βουνό μαζί μας».

Τέλος ο κ. Κικίλιας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμπλήρωση ενός έτους από το δυστύχημα του 2023 στην Εύβοια επισημαίνοντας: «Δύο παιδιά, δύο νέοι πιλότοι χάθηκαν ένα χρόνο πριν στην Εύβοια προσπαθώντας να σβήσουν μια πυρκαγιά» και πρόσθεσε ότι οι εξ αμέλειας εμπρηστές που πλέον με το νέο νόμο τιμωρούνται αυστηρά βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων. «Το τίμημα είναι πολύ ακριβό, απορώ με αυτούς τους λίγους που ρισκάρουν τη ζωή τόσων πολλών, με τόσο ωμό τρόπο», υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

