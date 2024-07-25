Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Δίλοφο

Έσπευσαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

UPDATE: 17:16
φωτια ελικόπτερο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Δίλοφο της Ηγουμενίτσας, στην Θεσπρωτία.

Η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση και στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 10 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. και μηχανήματα έργου.

Φωτογραφία αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Θεσπρωτία Ηγουμενίτσα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark