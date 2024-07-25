Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Δίλοφο της Ηγουμενίτσας, στην Θεσπρωτία.

Η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση και στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 10 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. και μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Δίλοφο Θεσπρωτίας. Επιχειρούν 28 #πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 10 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 25, 2024

