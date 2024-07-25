Κοινή βούληση Ελλάδας και Γερμανίας για περαιτέρω οικονομική συνεργασία

Συνάντηση με τον Γερμανό Πρέσβη στην Ελλάδα, Αντρέας Κιντλ, πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Συζητήθηκε η πορεία και η προοπτική των ελληνογερμανικών οικονομικών σχέσεων και επιβεβαιώθηκε για ακόμα μια φορά η κοινή βούληση που υπάρχει για περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών σε όλους τους τομείς.

Έμφαση δόθηκε στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς υπάρχουν κοινές ερευνητικές δράσεις που αναπτύσσουν οι δύο χώρες, στη βιομηχανία και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες (ΑΠΕ).

Συζητήθηκαν επίσης θέματα προετοιμασίας ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, καθώς φέτος τιμώμενη χώρα στη ΔΕΘ (7-15 Σεπτεμβρίου) είναι η Γερμανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.