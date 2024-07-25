Με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολιάζει τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, κυβερνητικού εκπροσώπου, αναφορικά με την πρόσφατη Έκθεση της Κομισιόν, ότι είναι «η καλύτερη και πιο ηχηρή απάντηση σε όσους συστηματικά επιχειρούν με fake news να συκοφαντήσουν την Ελλάδα στο εξωτερικό».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μόνο θλίψη προκαλούν οι πανηγυρισμοί του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου στη χώρα. Τα όσα είπε ο κ. Μαρινάκης αναφορικά με την πρόσφατη Έκθεση της Κομισιόν, συνιστούν πλήρη διαστρέβλωση της πραγματικότητας και προσβάλλουν τη νοημοσύνη των πολιτών», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Ο κ. Μαρινάκης "ξέχασε" την προσπάθεια συγκάλυψης που είναι σε εξέλιξη από την πρώτη στιγμή που συνέβη το έγκλημα των Τεμπών στην οποία υπόλογος είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Δεν είπε λέξη για τις υποκλοπές, οι οποίες πραγματοποιούνταν μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου», σημειώνει η αξιωματική αντιπολίτευση, προσθέτοντας ότι «δεν τόλμησε να πει ούτε μισή κουβέντα για τη συναφή με το θέμα των υποκλοπών εκστρατεία εκφοβισμού που έχει εξαπολύσει ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρ. Δημητριάδης, υποβάλλοντας μηνύσεις στους δημοσιογράφους που έχουν ερευνήσει τη δυσώδη υπόθεση των υποκλοπών και την εμπλοκή του σε αυτή».

«Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης είχε το θράσος να ισχυριστεί πως όλα πάνε καλά στο κρίσιμο θέμα της Υγείας, αντί να απολογηθεί για τη διάλυσή του ΕΣΥ αλλά και να ζητήσει συγγνώμη από τους γιατρούς, τους οποίους εκβιάζει με απαράδεκτες μεθοδεύσεις. Τα κενά στην Υγεία δεν πρόκειται να καλυφθούν με… μπαλώματα», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει: «Οι νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν οδηγήσει την κατάσταση στην Υγεία σε οριακό σημείο. Η μόνη λύση είναι η ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ κι όχι η περαιτέρω αποδόμησή του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.