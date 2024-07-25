Δένδιας: Με τα F-35 οι Ένοπλες Δυνάμεις θα αποτελέσουν την πιο ισχυρή παρουσία αποτροπής στην ιστορία μας

Με την απόκτηση των F-35, η ελληνική Πολεμική Αεροπορία αποκτά το πρώτο αεροσκάφος 5ης γενιάς, και περνάει σε μια καινούργια εποχή, καθώς γίνεται η πιο ισχυρή παρουσία αποτροπής στην περιοχή μας, τόνισε την Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας.

Η δήλωση του υπουργού Άμυνας έρχεται μετά την αποστολή από την Αθήνα στις ΗΠΑ της υπογεγραμμένης Επιστολής Αποδοχής για την προμήθεια 20 F-35 A Lighting ΙΙ και συναφούς εξοπλισμού.

Βάσει της επιστολής, η Αθήνα διατηρεί δικαίωμα παραγγελίας 20 επιπλέον μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς.

Χαρακτήρισε την εξέλιξη ένα πολύ σημαντικό βήμα στην «Ατζέντα 2030» ενώ πρόσθεσε ότι «συνδυαστικά με όλα τα άλλα τα οποία συμβαίνουν», οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας «θα πραγματοποιήσουν αυτό που όλοι πιστεύουμε: Την πιο ισχυρή παρουσία αποτροπής στην περιοχή μας, στην ιστορία του ελληνικού έθνους».

Η παραλαβή των πρώτων μαχητικών 5ης γενιάς υπολογίζεται ότι θα γίνει το 2028.

«Σήμερα είναι μια καλή ημέρα για την ελληνική Πολεμική Αεροπορία, μια καλή ημέρα για της ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας» επισήμανε ο κ. Δένδιας.

«Υπεγράφη και απεστάλη προς την αμερικανική πλευρά η επιστολή αποδοχής -το Letter of Acceptance- για τα F-35, για την απόκτηση των πιο σύγχρονων αεροσκαφών στον πλανήτη σήμερα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έχει προηγηθεί η απόφαση του ΚΥΣΕΑ, η ενημέρωση της Βουλής των Ελλήνων, της αρμόδιας Επιτροπής. Μετά από αυτό προχωρήσαμε στην αποστολή αυτής της επιστολής η οποία σηματοδοτεί την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη σύμβαση, η οποία ελπίζω ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.