Κικίλιας: Μηδενική ανοχή στους διακινητές μεταναστών

«Η παράνομη εγκληματική δράση των διακινητών αλλοδαπών δεν γίνεται και δεν θα γίνεται ανεκτή από τις ελληνικές αρχές . Προειδοποιούμε:Μηδενική ανοχή».

Αυτό αναφέρει σε σχόλιο του στο διαδίκτυο ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας με αφορμή το σημερινό σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή του Αγ.Φωκά στη Λέσβο, όταν διακινητές άνοιξαν πυρ με πυροβόλο όπλο εναντίον σκάφους του Λιμενικού Σώματος χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η παράνομη εγκληματική δράση των διακινητών αλλοδαπών, δεν γίνεται και δεν θα γίνεται ανεκτή από τις ελληνικες αρχές Προειδοποιούμε: Μηδενική ανοχή — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) April 12, 2025

Σημειώνεται ότι το πλήρωμα του σκάφους του λιμενικού ανταπέδωσε με βολές σε ασφαλή τομέα του ταχυπλόου, το οποίο κατάφερε να διαφύγει προς τα τουρκικά παράλια και να το σταματήσουν στη συνέχεια οι ομόλογες τουρκικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

