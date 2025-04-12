Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κικίλιας: Μηδενική ανοχή στους διακινητές μεταναστών

«Η παράνομη εγκληματική δράση των διακινητών αλλοδαπών δεν γίνεται και δεν θα γίνεται ανεκτή από τις ελληνικές αρχές», τόνισε σε ανάρτηση ο υπουργός Ναυτιλίας

Κικίλιας

«Η παράνομη εγκληματική δράση των διακινητών αλλοδαπών δεν γίνεται και δεν θα γίνεται ανεκτή από τις ελληνικές αρχές . Προειδοποιούμε:Μηδενική ανοχή».

Αυτό αναφέρει σε σχόλιο του στο διαδίκτυο ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας με αφορμή το σημερινό σοβαρό περιστατικό που  σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή του Αγ.Φωκά στη Λέσβο, όταν  διακινητές άνοιξαν πυρ με πυροβόλο όπλο εναντίον σκάφους του Λιμενικού Σώματος χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

 Σημειώνεται ότι το πλήρωμα του σκάφους του λιμενικού ανταπέδωσε με βολές σε ασφαλή τομέα του ταχυπλόου, το οποίο κατάφερε να διαφύγει προς τα τουρκικά παράλια και να το σταματήσουν στη συνέχεια οι ομόλογες τουρκικές αρχές.

 

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βασίλης Κικίλιας Λιμενικό σώμα πυροβολισμοί Ναυτιλία Λέσβος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark