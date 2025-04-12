Στη Νάπολη της Ιταλίας συναντήθηκαν χθες και σήμερα οι υπουργοί των χωρών MED5 (Ιταλίας, Ελλάδας, Κύπρου, Ισπανίας και Μάλτας) οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την διαχείριση του μεταναστευτικού. Στην υπουργική σύνοδο, από την χώρα μας συμμετείχε ο υπουργός μετανάστευσης και ασύλου Μάκης Βορίδης ο οποίος, μετά το πέρας των εργασιών, σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπογράμμισε:

«Η εντολή που έχω από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι το οποίο φαίνεται να είναι βαθιά ανορθολογικό, στο σύνολο της μεταναστευτικής πολιτικής. Ποιο είναι αυτό; Από την μια μεριά, η Ελλάδα έχει ανάγκη από εργατικά χέρια, για να καλύψει διάφορους τομείς της οικονομίας στους οποίους υπάρχει παραγωγικό κενό και στους οποίους υπάρχει ζήτηση για ανθρώπινο δυναμικό. Χαρακτηριστικός τομέας είναι οι αγροτικές εργασίες, όπως και ο κατασκευαστικός τομέας. Υπάρχει ζήτηση για εργατικά χέρια αλλά, από την άλλη, για κάποιο λόγο δεν είναι αποτελεσματικές οι διαδικασίες της μετάκλησης, για να δουλέψουν νόμιμα οι μετανάστες τους οποίους χρειαζόμαστε. Την ίδια ώρα, υπάρχει εισροή μεταναστών -ειδικά για όποιους απορρίπτονται τα άσυλά τους και ουσιαστικά είναι παράνομοι μετανάστες- με αποτέλεσμα να έχουμε παρουσία παράνομων μεταναστών και όχι μονίμων. Πρόκειται για ένα διπλό ζήτημα, μια αντίφαση και μια δυσλειτουργία στην μεταναστευτική πολιτική.

Σε ότι αφορά την παράνομη μετανάστευση εδώ στην Νάπολη είπαμε, πρώτον, ότι δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική πολιτική ασύλου, αν δεν υπάρξει αποτελεσματική πολιτική επιστροφών. Διαφορετικά, ότι και να λεχθεί για τα άσυλα, οι μεν μένουν νόμιμα και οι δε μένουν παράνομα, αλλά μένουν όλοι. Για να αποκτήσει, λοιπόν, η διαδικασία αυτή πραγματικό νόημα και να διαχωρίσει τους ανθρώπους που όντως χρίζουν ανθρωπιστικής προστασίας από εκείνους που μπαίνουν παράνομα στην χώρα, πρέπει να υπάρχει ένας αποτελεσματικός μηχανισμός επιστροφών. Η πολιτική αυτή των επιστροφών είναι, για εμάς, πολιτική προτεραιότητα και σήμερα με ικανοποίησε το ότι άκουσα πως αποτελεί πολιτική προτεραιότητα και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και για τους συναδέλφους μου στο Med 5. Ότι, δηλαδή -τουλάχιστον για τις μεσογειακές χώρες- οι υποβοηθούμενες οικειοθελείς επιστροφές, αλλά και οι υποχρεωτικές επιστροφές αποτελούν πολιτική προτεραιότητα. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ περισσότερο για να αυξήσουμε τον ρυθμό των επιστροφών των παράνομων μεταναστών. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει να διαμορφώσουμε θεσμικά πλαίσια τέτοια, ώστε να λειτουργούν οι μετακλήσεις και να λειτουργεί η νόμιμη μετανάστευση, για να καλυφθούν οι ανάγκες τις αγοράς της εργασίας. Πρέπει να γίνουν και τα δυο, και τα δυο αποτελούν πολιτική μας προτεραιότητα και αποτυπώνονται -μαζί με πολλά άλλα- στο κείμενο που υιοθετήσαμε εδώ στην Νάπολη».

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ αν η συμφωνία που καταγράφηκε σε επίπεδο χωρών του Med5, μπορεί να βοηθήσει και σε ό,τι αφορά την όλη διαδικασία λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες, ο κύριος Βορίδης υπογράμμισε:

«Είχαμε μια καλή συζήτηση με τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο, ο οποίος ήταν σήμερα κοντά μας. Αυτή την στιγμή, οι βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι δυο: η πρώτη είναι η εφαρμογή του Συμφώνου για το 'Ασυλο, το οποίο έχει υιοθετηθεί και πρέπει να γίνουν όλες οι εργασίες για την εφαρμογή του μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Η δεύτερη είναι η συζήτηση για τον καινούριο κανονισμό για τις επιστροφές, η οποία είναι σε εξέλιξη. Και στα δυο θέματα, η Ελλάδα είναι στην ώρα της και "μπροστά". Στο θέμα του ασύλου, σε πολλά πράγματα που είναι ζητούμενα για άλλες χώρες (όπως είναι η διαμόρφωση αποτελεσματικών μηχανισμών ταυτοποίησης, καταγραφής και πρώτης υποδοχής) εμείς είμαστε αρκετά μπροστά, διότι είχαμε δεχτεί όλη την μεταναστευτική πίεση και με αυτό ασχολήθηκαν πολύ, με πετυχημένο τρόπο, οι προκάτοχοί μου. Και στο άλλο θέμα -δηλαδή την ταχεία, αξιόπιστη και αποτελεσματική κρίση των αιτήσεων ασύλου, ώστε να μην χρονίζουν- η χώρα μας είναι, πλέον, αρκετά μπροστά, σε σχέση με τους χρόνους που έχουν τεθεί. Αυτό που χρειαζόμαστε, είναι να καταστρώσουμε, όπως προβλέπεται στο Σύμφωνο, ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση κρίσεων. Με αυτό εννοούμε τι πρέπει να κάνει, κανείς, όταν ξαφνικά αρχίζει να δέχεται πολύ μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών και προσφύγων απ' ότι συνήθως, εξαιτίας μιας κρίσης. Το σχέδιο, λοιπόν, διαχείρισης κρίσης είναι ένα σημαντικό σημείο στο οποίο πρέπει να δουλέψουμε, για το άσυλο. Όλα αυτά άπτονται του ασύλου, όμως υπάρχουν καινούρια σημεία, τα οποία συνδέονται κυρίως με τον μηχανισμό επιστροφών, τα οποία τώρα διαπραγματευόμαστε. Επιθυμούμε, κομμάτι των προβλέψεων του μηχανισμού επιστροφών, αυτόν που αφορά τον νέο κανονισμό ο οποίος αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην φάση αυτή- εμείς να το φέρουμε εμπροσθοβαρώς, να το νομοθετήσουμε μπροστά. Αρά είναι και αυτό ένα κομμάτι από την δουλειά που έχουμε να κάνουμε, στο υπουργείο μετανάστευσης και ασύλου».

