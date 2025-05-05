Το Kids Wallet, ένα απλό ψηφιακό εργαλείο γονικού ελέγχου, ώστε να μπορούν οι γονείς να ελέγχουν -«αλλά όχι να κατασκοπεύουν»- το κινητό του παιδιού τους και παράλληλα εργαλείο ταυτοποίησης του παιδιού που το χρησιμοποιεί, παρουσίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στο πλαίσιο της διυπουργικής συνέντευξης Τύπου για την Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Βίας και την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας Ανηλίκων για την περίοδο 2025-2030. Η στρατηγική αυτή φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στον ψηφιακό και φυσικό κόσμο, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και την προστασία.

Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε τον κρίσιμο ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας και τις προκλήσεις που αυτή συνεπάγεται για την ασφάλεια και την ευημερία των ανηλίκων. «Δεν αρκεί να αναγνωρίζουμε τις ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνολογία. Πρέπει να είμαστε εξίσου προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε τις απειλές που ελλοχεύουν, ιδιαίτερα για τα παιδιά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η στρατηγική περιλαμβάνει μια σειρά από στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες, με κύριο άξονα την ενίσχυση του ψηφιακού αλφαβητισμού των νέων, την προώθηση της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου και την ανάπτυξη εργαλείων γονικού ελέγχου. Ένα από τα κεντρικά στοιχεία της στρατηγικής είναι το Kids Wallet, μια πρωτοποριακή εφαρμογή που στοχεύει στην προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

«Ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για την προστασία των ανηλίκων στο Διαδίκτυο»

Το Kids Wallet, το οποίο παρουσιάστηκε αναλυτικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου και θα τεθεί από σήμερα σε εφαρμογή, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο που συνδυάζει τρεις βασικές λειτουργίες: γονικό έλεγχο, επιβεβαίωση ηλικίας και ψηφιακή ταυτότητα για ανηλίκους.

* Γονικός Έλεγχος: Το Kids Wallet επιτρέπει στους γονείς να ρυθμίζουν τις εφαρμογές και τις ιστοσελίδες στις οποίες έχουν πρόσβαση τα παιδιά τους, καθώς και τον χρόνο που αφιερώνουν σε αυτές.

* Επιβεβαίωση Ηλικίας: Η εφαρμογή παρέχει μια ασφαλή και αξιόπιστη μέθοδο για την επιβεβαίωση της ηλικίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο, προστατεύοντάς τους από ακατάλληλο περιεχόμενο και πιθανούς κινδύνους.

* Ψηφιακή Ταυτότητα: Το Kids Wallet λειτουργεί ως ένα ψηφιακό πορτοφόλι στο οποίο το παιδί μπορεί να αποθηκεύσει την ψηφιακή του ταυτότητα, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες και εφαρμογές που απαιτούν επιβεβαίωση ηλικίας.

«Με το Kids Wallet, δίνουμε στους γονείς ένα ισχυρό εργαλείο για να προστατεύσουν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο, ενώ παράλληλα ενισχύουμε την ψηφιακή τους ταυτότητα και τους βοηθάμε να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες με ασφάλεια», τόνισε ο κ. Παπαστεργίου πριν παρουσιάσει τα βήματα για τη χρήση του από τους γονείς.

«Τα βήματα που πρέπει να γίνουν είναι τα εξής:

1. Εγκατάσταση: Κατεβάστε την εφαρμογή Kids Wallet στο κινητό τηλέφωνο του παιδιού σας από το App Store ή το Google Play Store.

2. Δημιουργία Λογαριασμού: Δημιουργήστε έναν λογαριασμό γονέα και έναν λογαριασμό παιδιού, εισάγοντας τα απαραίτητα στοιχεία.

3. Ρύθμιση Γονικού Ελέγχου: Ορίστε τις εφαρμογές και τις ιστοσελίδες στις οποίες θα έχουν πρόσβαση τα παιδιά σας, καθώς και τον χρόνο που μπορούν να αφιερώνουν σε αυτές.

4. Επιβεβαίωση Ηλικίας: Επιβεβαιώστε την ηλικία του παιδιού σας μέσω της εφαρμογής, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα έγγραφα.

5. Ψηφιακή Ταυτότητα: Δημιουργήστε την ψηφιακή ταυτότητα του παιδιού σας, αποθηκεύοντας τα απαραίτητα στοιχεία στο Kids Wallet».

«Μην το μετατρέψετε σε εργαλείο κατασκοπείας»

Ο κ. Παπαστεργίου κάλεσε τους γονείς να χρησιμοποιήσουν το Kids Wallet με σύνεση και να μην το μετατρέψουν σε ένα εργαλείο κατασκοπείας.

«Πρέπει να θυμόμαστε ότι τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και στην αυτονομία. Ο ρόλος μας ως γονείς είναι να τα καθοδηγήσουμε και να τα προστατεύσουμε, όχι να τα ελέγχουμε απόλυτα. Συζητήστε με το παιδί σας για τους λόγους για τους οποίους θέτετε αυτούς τους περιορισμούς και δώστε του τη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το Kids Wallet δεν δίνει στους γονείς τη δυνατότητα να διαβάζουν τα μηνύματα των παιδιών τους ή να παρακολουθούν τις κινήσεις τους στο διαδίκτυο. Είναι ένα εργαλείο που τους επιτρέπει να θέσουν ορισμένους περιορισμούς και να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου».

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Βίας και την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας Ανηλίκων αποτελεί ένα δυναμικό σχέδιο που θα εξελίσσεται και θα προσαρμόζεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας. Κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς -γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και κυβερνητικούς φορείς- να συνεργαστούν για την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής και τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους νέους.

Πηγή: skai.gr

