Βροχές αναμένεται να εκδηλωθούν στις αρχές του καλοκαιριού, γεγονός που, σύμφωνα με τους υπεύθυνους της πολιτικής προστασίας, θα είναι ένα θετικό στοιχείο καθώς εκτιμάται ότι με τον τρόπο αυτό θα διατηρηθεί η υγρασία στο δάσος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

Ο γενικός διευθυντής Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και περιφερειακός συντονιστής Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας Μπάμπης Στεργιάδης, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του αρμόδιου Συντονιστικού Οργάνου, τόνισε χαρακτηριστικά: «Τα μοντέλα που ανακοίνωσαν τουλάχιστον οι μετεωρολόγοι δείχνουν ότι θα έχουμε ένα καλοκαίρι που ίσως θα εκδηλωθούν και κάποιες καλές βροχές στην αρχή. Θα έχουμε έτσι αυξημένη υγρασία στο δάσος».

Έκκληση σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην πυροπροστασία απηύθυνε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, προκειμένου, όπως είπε, να μην σπάσει η επιχειρησιακή αλυσίδα που ενεργοποιείται με επικεφαλής την πυροσβεστική υπηρεσία και με την ενεργό συμμετοχή της πολιτικής προστασίας.

Ο κ. Γιουτίκας έδωσε, παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση σε πυρκαγιές που ξεσπούν σε χρονικά διαστήματα εκτός ωραρίου υπηρεσιών ώστε η ανταπόκριση να είναι άμεση και να κερδηθεί σημαντικός χρόνος, κυρίως σε δύσκολες περιοχές ή σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων.

Τα έργα του δασαρχείου Θεσσαλονίκης

Από την πλευρά του δασαρχείου Θεσσαλονίκης, η δασάρχης Φιλοθέη Μελά γνωστοποίησε ότι θα υλοποιηθούν δύο προγράμματα προστασίας δασών Antinero για τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών και τους καθαρισμούς δασικών εκτάσεων. Παράλληλα, δύο ακόμη παρεμβάσεις του δασαρχείου αφορούν την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης και το πιο μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο που, όπως είπε, εκτελείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από δασική υπηρεσία και αφορά σε έργα οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος, που διέρχεται από το Τριάδι και καταλήγει στη Θέρμη.

Από την πλευρά του, ο δασολόγος Ιάκωβος Παπαδόπουλος γνωστοποίησε ότι «είναι υπό έγκριση το σχέδιο αντιπυρικής προστασίας σε ό,τι αφορά το flyover, ενώ για το περιαστικό δάσος Παύλου Μελά το σχέδιο υλοποιείται τώρα με την κήρυξη περιαστικού δάσους στην περιοχή της Ευκαρπίας».

Καλούνται οι Δήμοι να καταθέσουν τα σχέδια «Ιόλαος 2»

Η προϊσταμένη της Πολιτικής Προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης Μαρία Καραμήτρου ανέφερε ότι μόνο έξι δήμοι έχουν υποβάλλει στην υπηρεσία το σχέδιο « Ιόλαος 2» (Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών) και κάλεσε τους υπόλοιπους δήμους μέσα στον επόμενο μήνα να ολοκληρώσουν τη σχετική εκκρεμότητα.

Στα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που πρότεινε η υπηρεσία περιλαμβάνονται η καθημερινή παρακολούθηση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους εθελοντές του δελτίου καιρού και του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, η παρουσία υδροφόρων στους χώρους ανεξέλεγκτης απόθεσης αστικών απορριμμάτων με μέριμνα των οικείων δήμων και η οργάνωση περιπολιών από τους δήμους στα σημεία που εκδηλώνονται κατ' επανάληψη πυρκαγιές.

