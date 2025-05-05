«Το ελάχιστο οφειλόμενο στη μνήμη τους αλλά και στο συλλογικό εθνικό υποσυνείδητο είναι η απόδοση δικαιοσύνης αλλά και η ευθύνη του πολιτικού συστήματος να μην ξαναδώσει έδαφος σε ακραία διχαστικές λογικές και τοξικότητα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του για την 15η επέτειο από την τραγωδία της Marfin.

Αναλυτικά, αναφέρει:

«15 χρόνια συμπληρώνονται από τη μαύρη εκείνη 5η Μαΐου του 2010, όταν με εγκληματικό και βίαιο τρόπο κόπηκε το νήμα της ζωής της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του αγέννητου παιδιού της, της Παρασκευής Ζούλια και του Νώντα Τσάκαλη. Τριών συνανθρώπων μας θυμάτων της τυφλής βίας.

Πηγή: skai.gr

