Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης θα αποφασίσει, το επόμενο διάστημα, για την έκδοσή ή μη του ανήλικου Πολωνού στην πατρίδα του, όπου κατηγορείται ότι διέπραξε άγρια δολοφονία εναντίον μίας 16χρονης, με την οποία φέρεται να διατηρούσε σχέση. Ο ηλικίας 17,5 ετών κατηγορούμενος συνελήφθη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην Κατερίνη, όπου βρισκόταν συμμετέχοντας σε πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών.

Σε εκτέλεση του εντάλματος των πολωνικών αρχών συνελήφθη και σήμερα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες σχετικά με το αίτημα της Πολωνίας να εκδοθεί στη συγκεκριμένη χώρα. Στο πλευρό του βρέθηκε η μητέρα του, που ταξίδεψε στην Ελλάδα από την Πολωνία.

O ανήλικος δήλωσε ενώπιον του εισαγγελέα Εφετών ότι δεν επιθυμεί να εκδοθεί στην Πολωνία, καθώς, όπως φέρεται να ισχυρίζεται, δέχεται απειλές, μέσω του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Υπό αυτές τις συνθήκες αποφασίστηκε η κράτησή του μέχρι να συγκληθεί το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο, που σε δημόσια συνεδρίαση θα αποφασίσει εάν θα κάνει δεκτό ή όχι το αίτημα των πολωνικών δικαστικών αρχών. Μέχρι τότε θα κρατηθεί στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων της Κασσαβέτειας, στον Βόλο.

Σύμφωνα με τα πολωνικά διωκτικά έγγραφα, το στυγερό έγκλημα διαπράχθηκε στις 23 Απριλίου 2025 στην πόλη Μλάβα, στη βορειοανατολική Πολωνία. Ο νεαρός φέρεται να παρέσυρε την ανήλικη σε ένα παλιό ξυλουργείο, όπου τής κατάφερε επανειλημμένα χτυπήματα με τσεκούρι ή σφυρί. Στη συνέχεια, έκαψε την άτυχη κοπέλα, ρίχνοντας στο σώμα της άγνωστη χημική ουσία, ενώ πέταξε τη σορό της σε πλαστικό κάδο απορριμμάτων, όπως αναφέρεται στα ίδια έγγραφα.

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο της Κατερίνης, όπου διέμενε στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής μαθητών, και εκτελέστηκε το εις βάρος του ένταλμα σύλληψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

