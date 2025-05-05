Το φαινόμενο της βίας των ανηλίκων «οξύνεται και απαιτεί ολιστική αντιμετώπιση» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδίου για την αντιμετώπισή του, η εφαρμογή του οποίο εμπλέκει μια σειρά από υπουργεία και φορείς.

Με κεντρικό σύνθημα «Δίπλα στα Παιδιά, Απέναντι στη Βία», στο επίκεντρο της στρατηγικής τίθενται εργαλεία πρόληψης, όπως η εφαρμογή Kids Wallet για τον ψηφιακό έλεγχο και την ταυτοποίηση, η ενισχυμένη παρουσία ψυχολόγων στα σχολεία, η νέα φιλοσοφία στην αστυνόμευση και η σύνδεση της δικαιοσύνης με την επανένταξη.

Δείτε τη διυπουργική συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων:

Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «η στρατηγική δεν ξεκίνησε ως αντίδραση σε κάποιο τηλεοπτικό φαινόμενο αλλά ως βιωματική ανάγκη να σταθούμε δίπλα στα παιδιά πριν φτάσουν στο περιθώριο».

Δείτε εδώ το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη της Βίας και την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας των Ανηλίκων

Μητσοτάκης: Εύκολο να γίνεις γονιός, αλλά πολύ δύσκολο να είσαι

Αφού ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στη σύνταξη του στρατηγικού πλαισίου κατά της νεανικής παραβατικότητας, καθώς και τον Άκη Σκέρτσο, που «αναλαμβάνει τον συντονισμό των υπουργείων για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων», ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κρατική πρωτοβουλία είχε ξεκινήσει πριν από την προβολή της σειράς «Adolescence», παρότι εκείνη ανέδειξε με έντονο τρόπο ένα πρόβλημα που ήδη είχε εντοπιστεί: τη συστηματική όξυνση της βίας και της απορρύθμισης των ανήλικων.

Ανάμεσα στις παρεμβάσεις που ξεχώρισε ήταν:

Η πλατφόρμα καταγραφής περιστατικών bullying, η οποία έχει δεχθεί πάνω από 1.000 αναφορές και για την οποία ο ίδιος ζήτησε αναβάθμιση και καλύτερη προβολή, θεωρώντας τη κρίσιμη για τη σχολική κοινότητα.

Η ενισχυμένη παρουσία της αστυνομίας σε σημεία συγκέντρωσης νέων, με στόχο την προληπτική ασφάλεια, σε συνδυασμό με την ψηφιακή εφαρμογή Safe Youth, που επιτρέπει την άμεση ειδοποίηση σε περιπτώσεις κινδύνου.

Το Kids Wallet, που στοχεύει στον περιορισμό της υπερβολικής έκθεσης των παιδιών στο διαδίκτυο, επιτρέποντας στους γονείς να θέσουν χρονικά όρια στη χρήση κινητών και να συμβάλουν στην ηλεκτρονική επιβεβαίωση της ηλικίας, όχι στον έλεγχο του περιεχομένου.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε την κρίσιμη φάση της προεφηβείας, κατά την οποία «ο εγκέφαλος του παιδιού αλλάζει και εντείνονται η αμφισβήτηση και τα ρίσκα». Για αυτό και κάλεσε τους γονείς να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που τους δίνονται, αλλά και να συζητήσουν ουσιαστικά με τα παιδιά τους, ώστε να κατανοήσουν τι είναι αυτό που τα δυσκολεύει ή τα επηρεάζει.

«Αναγνωρίζουμε το πρόβλημα του διαδικτυακού εθισμού όταν καθόμαστε και ασκόπως σερφάρουμε σε μία εφαρμογή χωρίς ιδιαίτερο νόημα και χωρίς λόγο επειδή ο αλγόριθμος είναι τόσο έξυπνος ώστε ξέρει πάντα να μας προσφέρει υλικό και περιεχόμενο το οποίο ξέρει πια ο αλγόριθμος ότι θα το βρούμε ενδιαφέρον. Και φυσικά μέσα από αυτό το υλικό μπορεί να προτάσσονται πρότυπα συμπεριφορές που να ωθούν ενδεχομένως παιδιά και εφήβους προς συμπεριφορές οι οποίες είναι παραβατικές και ξέρουμε πολύ καλά μας το έχουν πει και οι ειδικοί ότι ο εγκέφαλος του παιδιού όταν περνάει στη φάση της προεφηβεία ή της εφηβείας αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς και όλοι μας έχουμε περάσει από αυτές τις ηλικίες. Ξέρουμε ότι και ανάληψη ρίσκου και τα παρακινδυνευμένα παιχνίδια και σε ένα βαθμό η αμφισβήτηση της εξουσίας αποτελούν μέρος της ίδιας της διαδικασίας της ενηλικίωσης», ανέφερε για να συμπληρώσει:

«Το θέμα είναι όμως εδώ πέρα να μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά, όπως δυστυχώς συχνά συμβαίνει με τον τρόπο με τον οποίον λειτουργούν αυτές οι διαδικτυακές πλατφόρμες. Κατά συνέπεια, θα ενθαρρύνω τους γονείς να αξιοποιήσουν το εργαλείο αυτό αλλά και να συζητήσουν με τα παιδιά τους για να καταλάβουν ακριβώς πώς τα παιδιά μας, ειδικά αυτά τα οποία βρίσκονται στην εφηβεία, σκέφτονται σήμερα, τι είναι αυτά που τους προβληματίζουν αντί να τους ενθαρρύνουμε εμείς οι ίδιοι. Ενδεχομένως για τα παιδιά να τους δίνουμε ένα τάμπλετ ή ένα κινητό ώστε να μην επιτελούμε εμείς το καθήκον μας ως γονείς, που δεν είναι άλλο από το να μιλάμε στα παιδιά μας, να καταλαβαίνουμε, να τους βάζουμε όρια».

«Η ευαισθητοποίησή μας για το ζήτημα αυτό δεν είναι προϊόν μιας εφήμερης δημοσιότητας, αλλά μίας βιωματικής προσέγγισης την οποία έχουμε κι εμείς σαν γονείς πρωτίστως, ότι εδώ αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι σύνθετο», τόνισε κατά την παρουσίαση ο πρωθυπουργός.

«Μπορείς να χρησιμοποιείς το Instagram 1 ώρα την ημέρα»

Όσον αφορά στο Kids Wallet, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:

«Τι είναι ουσιαστικά το Kids Wallet; Ένα πλαίσιο είναι. Μπορείς να χρησιμοποιείς το Instagram μία ώρα την ημέρα, αναφέρω ένα παράδειγμα. Κανένα παιδί δεν μπορεί να μεγαλώσει χωρίς όρια και κανείς γονιός δεν μπορεί να αποστεί την ευθύνη να βάζει όρια στα παιδιά του. Γι’ αυτό και αυτή η συνεργασία είναι τόσο απαραίτητη και το Kids Wallet ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς ο γονιός μπορεί να συζητήσει μαζί με το παιδί ακριβώς το πλαίσιο των λογικών ορίων που πρέπει να μπορεί να βάλει στο παιδί του».

«Το δεύτερο που δίνω σημασία είναι στον ρόλο του αθλητισμού. Η άθληση μπορεί να αποτελέσει δημιουργική εκτόνωση και τι σημαίνει να λειτουργεί κανείς σε μια ομάδα και να ισορροπεί ανάμεσα στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Να σπρώξουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό, καθώς θέλοντας και μη όταν αθλούνται δεν έχουν προσβαση στον αθλητισμό και έτσι έχουμε με ένα σμπάρο δύο τριγώνια», επεσήμανε στη συνέχεια.

«Το τρίτο αφορά την ψυχική υγεία. Χαίρομαι που τα παιδιά μιλάνε πιο πολύ αλλά απαιτεί και από την πολιτεία την ανάπτυξη τέτοιων δομών και υπηρεσιών. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε αλλά είναι προτεραιότητα. Θα παρακολουθούμε τη στρατηγική και την υλοποίησή της. Είναι εύκολο να γίνεις γονιός αλλά το να είσαι γονιός είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο και απαιτεί πολλή υπομονή. Τίποτα από όσα δρομολογούμε δεν μπορούν να γίνουν χωρίς τους γονείς που έχουν τον πρώτο λόγο της ανατροφής των παιδιών τους».

Αρτινοπούλου: «Η Ελλάδα δεν είναι δυστοπία ανηλικότητας»

Παρουσιάζοντας την έκθεση 158 σελίδων της Επιτροπής, η πρόεδρός της Βάσω Αρτινοπούλου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν βιώνει μια «δυστοπία» σε ό,τι αφορά στη βία μεταξύ ανηλίκων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο όσον αφορά τον αριθμό ανήλικων υπόπτων. Ωστόσο, τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. για την περίοδο 2023-2024 δείχνουν αύξηση περιστατικών, με ανησυχητικά χαρακτηριστικά: εμπλοκή κοριτσιών, μικρότερες ηλικίες και διάδοση των πράξεων μέσω διαδικτύου.

Η κ. Αρτινοπούλου τόνισε την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση στην πρόληψη και τη σωφρονιστική πολιτική για τους ανήλικους παραβάτες. Όπως ανέφερε, τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν εφαρμοστεί 138 πολιτικές για την προστασία των παιδιών, με έμφαση στο διαδικτυακό bullying και τη σχολική βία, ενώ η Επιτροπή προσθέτει 23 νέες προτάσεις.

«Το όραμά μας είναι μια κοινωνία χωρίς φόβο. Η βία δεν πρέπει να είναι κανονικότητα αλλά εξαίρεση», σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η εθνική στρατηγική σηματοδοτεί στροφή από τις αποσπασματικές λύσεις σε μια πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση.

Πρότεινε, επίσης, την αναμόρφωση του πλαισίου για τις σχολικές αποβολές: αντί να μένουν στο σπίτι, οι μαθητές θα μπορούσαν να προσφέρουν κοινωνική εργασία εντός του σχολείου, ενώ για πιο σοβαρά περιστατικά προβλέπεται παραπομπή σε ειδικά κέντρα.

Ανάμεσα στις νέες προτάσεις περιλαμβάνεται και η δημιουργία 10 τεχνικών γυμνασίων, τα οποία θα δίνουν ίσες ευκαιρίες ανεξαρτήτως κοινωνικού υπόβαθρου, ενισχύοντας το αίσθημα επιτυχίας και κρατώντας τα παιδιά μακριά από το δρόμο.

Σε σχέση με τη διαδικτυακή βία, η ίδια αναφέρθηκε στην ανάγκη για «ψηφιακή ενηλικίωση» και εργαλεία όπως το Kids Wallet, ενώ τόνισε πως η εθνική στρατηγική έλυσε τα χέρια των αρμόδιων φορέων.

Στο πεδίο της δικαιοσύνης, η Επιτροπή εισηγείται ένα ενιαίο μοντέλο στήριξης των παιδιών-θυμάτων, με ενίσχυση του θεσμού του «σπιτιού του παιδιού» σε όλη τη χώρα και συγκέντρωση κρίσιμων υπηρεσιών (εισαγγελέας, ανακριτής, δικαστής ανηλίκων) υπό μία στέγη.

Τέλος, προτείνεται η δημιουργία εθνικού συστήματος καταγραφής της ανηλικότητας και της βίας, ενώ η έκθεση περιλαμβάνει 38 δείκτες παρακολούθησης για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών.

Κλείνοντας, η κ. Αρτινοπούλου χαρακτήρισε την έκθεση «νέο εθνικό παράδειγμα» και εν δυνάμει διπλωματικό εργαλείο, εκφράζοντας προσωπική συγκίνηση. «Αναθεώρησα προκαταλήψεις για την πολιτική, εισέπραξα εμπιστοσύνη, σεβασμό και είδα μια Ελλάδα που συνομιλεί και εξελίσσεται. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ».

Παπαστεργίου: Έτσι θα λειτουργεί το Kids Wallet

Τη νέα εφαρμογή Kids Wallet παρουσίασε στη συνέχεια ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου. Η εφαρμογή τίθεται σε λειτουργία σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, και φιλοδοξεί να προσφέρει στους γονείς ένα αποτελεσματικό ψηφιακό εργαλείο ελέγχου και προστασίας.

Όπως εξήγησε ο υπουργός, το Kids Wallet συγκεντρώνει τρεις βασικές λειτουργίες:

Γονικός έλεγχος (Parental Control)

Επαλήθευση ηλικίας (Age Verification)

Ταυτοποίηση για ψηφιακές υπηρεσίες

Ο κ. Παπαστεργίου ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται για ένα μέσο επιτήρησης με ποινές, αλλά για ένα εργαλείο υπεύθυνης χρήσης που ενισχύει τον ρόλο των γονιών: «Δεν θα κυνηγάμε τα παιδιά για το αν το χρησιμοποιούν. Το μήνυμα είναι στους γονείς: αξιοποιήστε το».

Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω των κωδικών TaxisNet του γονέα. Μόλις γίνει η είσοδος, εμφανίζονται αυτόματα τα ανήλικα τέκνα από το Μητρώο Πολιτών. Ο γονέας μπορεί να προχωρήσει σε ρυθμίσεις ασφαλείας, να δημιουργήσει προσωπικό κωδικό και να διαμορφώσει εξατομικευμένο πρόγραμμα χρήσης ανάλογα με τις ώρες, τις ημέρες και τις συνήθειες του παιδιού.

Επιπλέον, το Kids Wallet παρέχει στατιστικά στοιχεία για τη χρήση των κινητών, δίνοντας στους γονείς πληρέστερη εικόνα για τη συμπεριφορά των παιδιών τους στον ψηφιακό χώρο.

Τέλος, ο υπουργός σημείωσε ότι ήδη περισσότεροι από 70.000 γονείς επισκέφθηκαν την πλατφόρμα Parko.gov.gr για να ρυθμίσουν τις παραμέτρους χρήσης κινητών τηλεφώνων.

Η ρύθμιση του Kids Wallet από τους γονείς είναι ιδιαίτερα εύκολη. Ο γονέας κατεβάζει την εφαρμογή και συνδέεται μέσω των προσωπικών του κωδικών στο Taxisnet. Στη συνέχεια, επιλέγει το προστατευόμενο μέλος και ταυτοποιεί τη συσκευή που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο μέλος. Μετά, μπορεί να προχωρήσει στις ρυθμίσεις για την πρόσβαση του παιδιού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

To Kids Wallet τηρεί επίσης στοιχεία χρήσης, δίνοντας στους γονείς εύκολη πρόσβαση σε αναλυτικά στατιστικά δεδομένα για τον χρόνο που αφιερώνει το παιδί σε κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Οι γονείς μπορούν να βρουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης στο σάιτ kidswallet.gov.gr. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη από σήμερα στις συσκευές με λειτουργικό iOS και τις επόμενες ημέρες θα είναι διαθέσιμη για συσκευές τύπου Android.

Δεσμεύσεις για ενίσχυση ψυχολόγων στα σχολεία – Στο επίκεντρο ο ρόλος της οικογένειας

Την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να αυξήσει τον αριθμό των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, ώστε να παρευρίσκονται περισσότερες από μία ημέρες την εβδομάδα, ανακοίνωσε η αρμόδια υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη.

«Σήμερα έχουμε 4.600 ψυχολόγους στα σχολεία, ωστόσο, λόγω κατανομής, βρίσκονται μόνο μία ημέρα την εβδομάδα σε κάθε σχολική μονάδα. Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε ουσιαστικά την παρουσία τους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας διαδικτυακά, επεσήμανε ότι η κακοποίηση των ανηλίκων είναι ένα πολύπλοκο και πολυπαραγοντικό πρόβλημα, όπου η οικογένεια παίζει καθοριστικό ρόλο.

«Η προσωπικότητα του παιδιού διαμορφώνεται μέσα στην οικογένεια. Όταν η βία βρίσκει χώρο και γίνεται ανεκτή μέσα στο σπίτι ή οι συνθήκες είναι κακοποιητικές, τότε τα παιδιά δεν μαθαίνουν να την απορρίπτουν — ούτε να τη δηλώνουν όταν συμβαίνει», ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης μέσα στον πυρήνα της οικογενειακής ζωής.

«Η ευθύνη μας είναι η προστασία του παιδιού σε όλα τα περιβάλλονται που αναπτύσσεται, στην οικογένεια, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, στα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ/ΑΜΕΑ. Το 2021 για πρώτη φορά ορίσαμε την παιδική κακοποίηση στον νόμο, καθιερώσαμε δομές για την προστασία των θυμάτων βίας. 3.500 φορείς έχουν ήδη ορίσει υπεύθυνο προστασίας ανηλίκων και πάνω από 2.000 έχουν επιμορφωθεί. Ορίσαμε ότι στην εργασία με τα παιδιά πρέπει να έχεις λευκό ποινικό μητρώο και κάναμε τη γραμμή 1107 διαθέσιμη 24 ώρες την εβδομάδα» είπε ακόμα η κ. Μιχαηλίδου.

Βρούτσης: Αντίδοτο στη βία ο αθλητισμός

«Ο αθλητισμός δεν είναι άλλοθι για τη βία — είναι το αντίδοτό της», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, παρουσιάζοντας το σχέδιο 9 πολιτικών παρεμβάσεων του υπουργείου, με στόχο την καλλιέργεια αθλητικής παιδείας, την πρόληψη της παραβατικότητας και την κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού.

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, ήδη ένα χρόνο μετά την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την είσοδο στα γήπεδα, καταγράφεται σημαντική πρόοδος στη συμμόρφωση. Παράλληλα, η Επιτροπή «Δημήτρης Βικέλλας» επεξεργάζεται νέα πρότυπα σχολικού αθλητισμού, με έμφαση στις αξίες και την πρόληψη της βίας.

Η 1η Φεβρουαρίου, ημέρα δολοφονίας του Άλκη Καμπανού, έχει καθιερωθεί ως Ημέρα Αθλητισμού, με συμμετοχή αθλητών που στέλνουν μηνύματα κατά της οπαδικής βίας. Παράλληλα, ο ΕΟΚΑΝ υλοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης σε σχολεία και αθλητικές διοργανώσεις για τον καθαρό αθλητισμό.

Η δημιουργία νέων ή η αναβάθμιση υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα, όπως τόνισε ο υπουργός, συνδέεται άμεσα με τη μείωση της τοπικής παραβατικότητας. Συμπληρωματικά, έχουν οριστεί υπεύθυνοι ακεραιότητας και σχολικού αθλητισμού σε όλες τις ομοσπονδίες.

Μία ακόμη καινοτομία είναι το πιλοτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης: νέοι με ήπια παραβατική συμπεριφορά μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ενταχθούν σε δομημένες αθλητικές δραστηριότητες, μέτρο που από φέτος επεκτείνεται πανελλαδικά.

Παράλληλα, για πρώτη φορά δημιουργήθηκε συντονισμένο πλαίσιο με την ΕΛ.ΑΣ. και τη χρήση καμερών για την ταυτοποίηση ατόμων που ευθύνονται για επεισόδια σε αγωνιστικούς χώρους.

Τέλος, μέσω της Επιτροπής «Δημήτρης Βικέλλας», προωθείται εθνική εκστρατεία εντοπισμού ταλέντων σε κάθε γωνιά της χώρας, δίνοντας ευκαιρίες σε παιδιά και νέους που μέχρι σήμερα δεν είχαν πρόσβαση σε οργανωμένες αθλητικές δομές.

Αστυνομία και Δικαιοσύνη ενώνουν δυνάμεις με νέα μέτρα και δεδομένα

Για ένα «βαθύ κοινωνικό τραύμα» έκανε λόγο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στην καθημερινή διάσταση της ενδοοικογενειακής βίας και τις προκλήσεις της αστυνόμευσης της ανηλικότητας. Όπως σημείωσε, κάθε ημέρα καταγράφονται περίπου 100 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, που οδηγούν σε 60 με 70 συλλήψεις, μέσω των ειδικών γραφείων που έχουν δημιουργηθεί πανελλαδικά.

Η ΕΛΑΣ, όπως τόνισε, εφαρμόζει πολιτικές κοινωνικής εγγύτητας ήδη από το 2019, με περιπολίες και διαλόγους σε πλατείες, ενώ σε λειτουργία βρίσκεται και η εφαρμογή Safe Youth, για άμεση επέμβαση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην επίσκεψη Σουηδών αξιωματικών στην Αθήνα, με σκοπό την αντιγραφή του ελληνικού μοντέλου αστυνόμευσης στους αθλητικούς χώρους.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, υπογράμμισε ότι η βία κατά των παιδιών αποκτά πλέον ρατσιστικά χαρακτηριστικά και αντιμετωπίζεται με αυστηρότερες ποινές. Παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις του υπουργείου, ανέφερε την εισαγωγή του αδικήματος στρατολόγησης ανηλίκων, την αυστηροποίηση των ποινών για εγκλήματα με ανήλικους θύτες ή μάρτυρες, αλλά και την επέκταση των κακουργημάτων για τα οποία οι ανήλικοι μπορούν να κρατηθούν σε σωφρονιστικά ιδρύματα.

Ταυτόχρονα, τα «Σπίτια του Παιδιού» επεκτείνονται πλέον σε όλη την Ελλάδα, με νέες δομές να εγκαινιάζονται σύντομα σε Πάτρα και Ηράκλειο, ενώ ήδη λειτουργούν σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, εισάγεται η δυνατότητα εναλλακτικών, αναμορφωτικών μέτρων, όπως η συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες, για την ομαλή επανένταξη των ανηλίκων παραβατών.

Τέλος, η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης που επελέγη να παρουσιάσει τη νέα Χάρτα των Δικαιωμάτων του Παιδιού, με την ελληνική πρόταση να αντλεί παραδείγματα από την αρχαία γραμματεία και την εμπειρία της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.