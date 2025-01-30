Επιτακτική χαρακτήρισε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, την ανάγκη να προχωρήσει γρήγορα και σε βάθος η απονομή δικαιοσύνης στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, μιλώντας σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού OPEN.

«Έχει μεγάλη σημασία αυτό και έχει μεγάλη σημασία για την όλη κάθαρση ότι πράγματι θα χυθεί άπλετο φως και θα μάθουμε όλοι τι έγινε με κάθε λεπτομέρεια. Να αποδοθεί δικαιοσύνη και να φροντίσουμε, ούτως ώστε και στο μέλλον να μην ξανασυμβεί μία τέτοια τραγωδία» υπογράμμισε η Υπουργός Εργασίας.

«Να προχωρήσει γρήγορα η Δικαιοσύνη, αλλά να προχωρήσει τεκμηριωμένα και απαντώντας σε όλα τα ερωτήματα, να μην αφήσει σκιά» ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Κεραμέως.

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι στις μεγάλες αυτές διαδηλώσεις αναδύθηκε ένα εθνικό, συλλογικό αίτημα: «Όλοι αυτοί οι άνθρωποι για κάποιον λόγο πήγαν εκεί και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να το παραβλέψει. Δεν έχει σημασία το κομματικό πρόσημο κατά τη γνώμη μου. Είναι ένα συλλογικό, ένα εθνικό αίτημα πρώτον να χυθεί άπλετο φως, δεύτερον να υπάρξει κάθαρση, να αποδοθεί Δικαιοσύνη και τρίτον να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναζήσει η χώρα ποτέ μια τέτοια τραγωδία».

Ως προς τη χρονική διάρκεια της έρευνας, η Υπουργός Εργασίας είπε: «Φανταστείτε να είχε προχωρήσει και να είχε ολοκληρωθεί η ανάκριση σε έξι μήνες και να μην είχαν απαντηθεί αυτά τα 300 αιτήματα των συγγενών. Πόσα αναπάντητα ερωτηματικά θα έμεναν; Μπορεί κάποια από αυτά να είναι αβάσιμα, μπορεί κάποια να είναι πολύ βάσιμα. Αλίμονο, αν είχε προχωρήσει αυτή η διαδικασία χωρίς να δοθούν οι απαντήσεις».

Αναφερόμενη στην έρευνα που διενεργείται από τη Δικαιοσύνη, η κα Κεραμέως σημείωσε: «Η Δικαιοσύνη συλλέγει διαρκώς υλικά και πόσο σημαντικό είναι για παράδειγμα ότι υπάρχουν περισσότερες πραγματογνωμοσύνες;».

Στη συνέχεια, η Υπουργός Εργασίας επανέλαβε την ανάγκη για απονομή δικαιοσύνης και τόνισε τον σεβασμό, με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι συγγενείς των θυμάτων. «Εδώ πέρα στεκόμαστε θα έλεγα με ένα αίσθημα και το αίσθημα είναι σεβασμός. Σεβασμός στις οικογένειες των θυμάτων, σεβασμός σε αυτή την τραγωδία και, γι' αυτό, μιλάω για απόδοση της Δικαιοσύνης, η οποία, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η κατά το δυνατόν γρηγορότερη διερεύνηση της υπόθεσης και απονομή Δικαιοσύνης και το δεύτερο είναι η όσο πιο ποιοτική. Το τονίζω καμία σκιά. Καμία σκιά, γιατί το λέω; Γιατί είναι θέμα σεβασμού, εκτός από λειτουργίας κράτους δικαίου. Σκύβουμε το κεφάλι, σεβασμός και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου να συνδράμουμε τη δικαιοσύνη σε αυτό το πολύ δύσκολο αντικειμενικά έργο. Σεβασμός».

Η κα Κεραμέως απαρίθμησε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έλαβε η κυβέρνηση για την ταχύτερη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διευκόλυνση των ανακριτικών διαδικασιών, επισημαίνοντας ενδεικτικά τη νομοθετική πρωτοβουλία να ανοίξουν όλα τα κινητά και να μπορεί ειδικά σε σιδηροδρομικά ατυχήματα να προχωράει πιο γρήγορα η διαδικασία από την ανάκριση στη Δικαιοσύνη.

Απαντώντας στο αν έγιναν λάθη από την κυβέρνηση, η Υπουργός σχολίασε: «Η κυβέρνηση έκανε ό,τι περνάει από το χέρι της, για να επισπεύσει τις διαδικασίες, με βάση τα στοιχεία που είχε ενώπιον της. Εκ των υστέρων, προκύπτει ως ενδεχόμενο ότι κάποια από τα στοιχεία που είχαν προσκομιστεί στην κυβέρνηση μπορεί να μην είναι ακριβή. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτή τη στιγμή, τι ξέρουμε; Ότι 15 μέρες μετά το δυστύχημα, ο Πρωθυπουργός είχε μια Χ πληροφόρηση έγγραφη από την πυροσβεστική, από τον ΟΣΕ, από την Hellenic Train ότι δεν υπήρχε κάποιο ύποπτο φορτίο».

Επίσης, η κα Κεραμέως αναφέρθηκε και στη στάση του Πρωθυπουργού, λέγοντας: «Ο Πρωθυπουργός αισθάνθηκε την ανάγκη να απαντήσει σε εύλογα ερωτήματα που έχει ολόκληρη η κοινωνία. Τα ερωτήματα που τέθηκαν χθες είναι αυτά τα οποία τα ακούμε παντού, τα βλέπουμε στο διαδίκτυο και θεώρησε καθήκον του και χρέος του να βγει μπροστά με απόλυτη ειλικρίνεια και να πει πως έχουν τα πράγματα. Να ρίξει περισσότερο φως σε αυτήν την πραγματική τραγωδία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή είναι μια τραγωδία, η οποία μας έχει συγκλονίσει όλους και θα συνεχίσει να μας συγκλονίζει όλους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

