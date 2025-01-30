Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο ήταν καλεσμένος ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Τεμπών.

«Ο ρόλος που έχω εδώ και 1,5 χρόνο, και τον έχουμε κάνει εκτιμώ με υπευθυνότητα δημόσια στο ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι να ενημερώνουμε τους συναδέλφους βουλευτές και μέσω του Κοινοβουλίου την ελληνική κοινωνία για το τι έχει γίνει, ώστε να ενισχύουμε διαρκώς την ασφάλεια των μεταφορών» ανέφερε αρχικά ο υπουργός, υπενθυμίζοντας πως το θέμα των Τεμπών αποτελεί θέμα της Δικαιοσύνης. «Ο πρωθυπουργός βγήκε και με την παρρησία που τον διακρίνει μίλησε ακριβώς για τον ρόλο της Δικαιοσύνης, ότι δηλαδή θα πρέπει να αναμένουμε τη Δικαιοσύνη».

«Ποιος μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά για το παράνομο φορτίο στα τρένα»

Σε ερώτηση αν μπορεί ο ίδιος να βάλει το χέρι του στη φωτιά αν διακινούνται παράνομα φορτία με τα τρένα, αν η Hellenic Train φόρτωσε το μοιραίο τρένο, αλλά και άλλα τρένα με παράνομα φορτία, απάντησε: «Ποιος μπορεί να το κάνει τη στιγμή που υπάρχει μια προανάκριση, η οποία διενεργείται; Αφού ακόμη δεν υπάρχει πόρισμα. Προσπαθούμε διαρκώς να βοηθάμε την ασφάλεια των μεταφορών».

Σε ερώτηση για το αν ο ίδιος ως πολιτικός προϊστάμενος συνομιλεί με την Hellenic Train, απάντησε καταφατικά, έχοντας κοινό σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας των μεταφορών. ««Ποιος μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά για το παράνομο φορτίο στα τρένα», ανέφερε, προσθέτοντας:

«Ευθύνη του υπουργείου Υποδομών υπάρχει στον ΕΔΟΣΑΑΜ, όπου όχι μόνο βοηθούμε τη διερεύνηση, αλλά δίνουμε και περισσοτέρους πόρους. Σε ό,τι αφορά στην Hellenic Train, δεν υπάρχει κάποια διαφορετική διατύπωση από αυτήν που έχει κατατεθεί δημόσια. Εάν αποδειχθούν ευθύνες της, θα πληρώσει ποινικά Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το μόνο που υπάρχει είναι η δημόσια τοποθέτησή τους 3 Μαρτίου του 2023 στην κοινοβουλευτική ερώτηση στη Βουλή».

Ως προς το τι βήματα έχουν γίνει για την ενίσχυση της ασφάλειας των μεταφορών, ο κ. Σταϊκούρας επεσήμανε ότι στο δίκτυο ενσωματώθηκαν τεχνολογικά συστήματα. «Διαρκώς ενισχύουμε το σύστημα. Απόλυτη ασφάλεια στις μεταφορές δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Στην Ουαλία 21 Οκτωβρίου του 2024 που λειτουργούσαν τα τεχνολογικά συστήματα έγινε σύγκρουση. Στο Στρασβούργο πριν λίγες εβδομάδες έγινε σύγκρουση. Θέλω να πω, υπάρχει πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας».

Τέλος, υπογράμμισε πως υπάρχει σχέδιο δράσης που έχει συμφωνηθεί με την Ευρώπη, με την Κομισιόν να κάνει λόγο για «ικανοποιητική πρόοδο». «Ψηφίσαμε τον Δεκέμβριο την αναδιοργάνωση των οργανισμών με έναν ειδικό ενιαίο δημόσιο φορέα. Έχουμε εξασφαλίσει για πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες χρηματοδότηση 1,2 δισ. για καλύτερες υποδομές», όπως είπε, ενώ σε ερώτηση για το αν σκέφτηκε να παραιτηθεί, δήλωσε:

«Γιατί, έχω πράξει κάτι το οποίο δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση της ασφάλειας των μεταφορών; Αναλάβαμε την πολιτική διακυβέρνηση το καλοκαίρι του 2023 κι εφαρμόζουμε ένα σχέδιο συμφωνημένο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενημερώνουμε το ελληνικό Κοινοβούλιο κάθε 6 μήνες και υπάρχουν θετικά σχόλια συναδέλφων της Αντιπολίτευσης από όλα τα κόμματα για την προσπάθεια που καταβάλλουμε το τελευταίο 1,5 έτος παρά τις δυσκολίες που πράγματι υφίστανται και είναι διαχρονικές».

Πηγή: skai.gr

