Αύριο η δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή νέου ΠτΔ - Και πάλι πλειοψηφία των δύο τρίτων

Την αυξημένη πλειοψηφία των 200 βουλευτών αναζητά εκ νέου η Ολομέλεια της Βουλής στην αυριανή, δεύτερη ονομαστική ψηφοφορία, για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στην πρώτη ψηφοφορία, που διεξήχθη το περασμένο Σάββατο 25 Ιανουαρίου, πρώτος σε ψήφους ανεδείχθη ο προτεινόμενος από τη ΝΔ, τέως πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, με 160 ψήφους.

Ακολούθησαν η προτεινόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ Λούκα Κατσέλη με 40 ψήφους, ο προτεινόμενος από το ΠΑΣΟΚ Τάσος Γιαννίτσης με 34 ψήφους και ο προτεινόμενος από την ΚΟ της «Νίκης» Κ. Κυριακού με 14 ψήφους. Κατεγράφησαν, επίσης, 49 «παρών», ενώ τρεις βουλευτές απουσίαζαν.

Στην περίπτωση που δεν συγκεντρωθούν οι 200 ψήφοι και στη δεύτερη ψηφοφορία, θα διεξαχθεί τρίτη ψηφοφορία, μετά από πέντε ημέρες, και τότε θα απαιτηθεί πλειοψηφία τριών πέμπτων (180).

Εάν δεν επιτευχθεί ούτε και στην τρίτη ψηφοφορία αυτή η αυξημένη πλειοψηφία, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί ύστερα από πέντε ημέρες και θα εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών (151). Εάν τέλος, δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η πλειοψηφία, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί ύστερα από πέντε ημέρες και θα εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας με σχετική πλειοψηφία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

