Μαρινάκης για Τέμπη: Το τι υπήρχε στα βαγόνια θα το κρίνει η Δικαιοσύνη

Αν ερχόταν η Δικαιοσύνη και ζητούσε από τη Βουλή την παραπομπή ενός προσώπου και η κυβέρνηση έλεγε όχι, τότε ναι, θα είχαν κάθε λόγο να μιλούν για συγκάλυψη»

Παύλος Μαρινάκης

«Ο πρωθυπουργός προσπάθησε να δώσει απαντήσεις σε όσα περισσότερα θέματα μπορούσε σχετικά το δυστύχημα στα Τέμπη. Τις πλήρεις απαντήσεις θα δώσει η Δικαιοσύνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κρύφτηκε. Η Hellenic Train έβγαλε επίσημη ανακοίνωση», ανέφερε κατά τη σημερινή (30/1) ενημέρωση των συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Αμέσως μετά συμπλήρωσε πως «το τι τελικά υπήρχε στα βαγόνια θα το κρίνει η Δικαιοσύνη βάσει των στοιχείων της πραγματογνωμοσύνης».

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα περί συγκάλυψης, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως «δεν έχουν απάντηση όσοι ερωτούνται "υπάρχει κάτι που έχει στείλει η Δικαιοσύνη ή έχει ζητήσει κάτι η Δικαιοσύνη για κάποιο πολιτικό πρόσωπο και εμείς το έχουμε αρνηθεί;" Αν ερχόταν η Δικαιοσύνη και ζητούσε από τη Βουλή την παραπομπή ενός προσώπου και η κυβερνητική πλειοψηφία έλεγε όχι, τότε ναι, θα είχαν κάθε λόγο να μιλούν για συγκάλυψη».

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε πυρά προς την αντιπολίτευση λέγοντας ότι εκμεταλλεύεται τον πόνο των συγγενών και την οργή κοινωνίας. «Όταν όμως τα πάμε σημείο-σημείο οι απαντήσεις που δίνουν είναι η μία πιο τραγική από την άλλη».

