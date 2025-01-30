Μαρινάκης για Τέμπη: Το τι υπήρχε στα βαγόνια θα το κρίνει η Δικαιοσύνη

«Ο πρωθυπουργός προσπάθησε να δώσει απαντήσεις σε όσα περισσότερα θέματα μπορούσε σχετικά το δυστύχημα στα Τέμπη. Τις πλήρεις απαντήσεις θα δώσει η Δικαιοσύνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κρύφτηκε. Η Hellenic Train έβγαλε επίσημη ανακοίνωση», ανέφερε κατά τη σημερινή (30/1) ενημέρωση των συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Αμέσως μετά συμπλήρωσε πως «το τι τελικά υπήρχε στα βαγόνια θα το κρίνει η Δικαιοσύνη βάσει των στοιχείων της πραγματογνωμοσύνης».

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα περί συγκάλυψης, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως «δεν έχουν απάντηση όσοι ερωτούνται "υπάρχει κάτι που έχει στείλει η Δικαιοσύνη ή έχει ζητήσει κάτι η Δικαιοσύνη για κάποιο πολιτικό πρόσωπο και εμείς το έχουμε αρνηθεί;" Αν ερχόταν η Δικαιοσύνη και ζητούσε από τη Βουλή την παραπομπή ενός προσώπου και η κυβερνητική πλειοψηφία έλεγε όχι, τότε ναι, θα είχαν κάθε λόγο να μιλούν για συγκάλυψη».

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε πυρά προς την αντιπολίτευση λέγοντας ότι εκμεταλλεύεται τον πόνο των συγγενών και την οργή κοινωνίας. «Όταν όμως τα πάμε σημείο-σημείο οι απαντήσεις που δίνουν είναι η μία πιο τραγική από την άλλη».

